Policiales Cerca de Las Tunas

23 de Diciembre de 2025
Otro auto chocó contra una barrera en un desvío de la Ruta 18

Un vehículo volvió a despistarse y colisionó una barrera de contención en un desvío de la Ruta 18, cerca de Las Tunas. El siniestro vial ocurrió durante la noche y el auto sufrió importantes daños materiales.

Un nuevo siniestro vial se registró días atrás en uno de los desvíos de la Ruta 18, donde un automóvil volvió a despistarse y terminó impactando contra una barrera de contención, en un sector que ya había sido escenario de episodios similares.

El hecho ocurrió cerca de las 20.30, en un desvío ubicado cerca del kilómetro 80, en proximidades a la localidad de Las Tunas, cuando un auto marca Toyota, en el que se trasladaba una familia, perdió el control por causas que se intentaban establecer y colisionó contra la estructura de seguridad instalada en el lugar.

 

Como consecuencia del impacto, el vehículo sufrió importantes roturas en su parte frontal y en uno de sus laterales, lo que evidenció la violencia del choque. A pesar de los daños materiales, no se reportaron personas heridas, según se indicó. (Nueva Zona)

Temas:

ruta 18
