Policiales Operativo policial en la ciudad

Nogoyá: allanamiento por narcomenudeo dejó un detenido y secuestro de drogas y armas

La División Drogas Peligrosas realizó un procedimiento en Nogoyá en el marco de la Ley de Narcomenudeo. Se secuestraron marihuana, cocaína, un arma de fuego y celulares. Siete personas fueron identificadas y un hombre quedó detenido.

4 de Septiembre de 2025
El procedimiento policial.
El procedimiento policial. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

La Policía de Entre Ríos, a través de la División Drogas Peligrosas y el Grupo Especial de la Jefatura Departamental Nogoyá, concretó este jueves un allanamiento en un domicilio de la ciudad, en el marco de la Ley Provincial N° 10.566, que regula las intervenciones por narcomenudeo.

 

El operativo se realizó bajo la intervención del Juzgado de Garantías, a cargo del Dr. Oscar Eduardo Rossi, y de la Fiscalía del Dr. Fernando René Martínez, quienes autorizaron las medidas judiciales correspondientes.

Drogas, arma y elementos secuestrados

 

En el lugar, los efectivos hallaron marihuana, varios envoltorios con cocaína y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes. También se secuestró un arma de fuego calibre .32, teléfonos celulares y una motocicleta Honda Biz que estaba en el domicilio.

 

Fuentes policiales indicaron que todos los elementos serán incorporados como pruebas en la investigación judicial, que avanza para determinar responsabilidades.

Un detenido y varios identificados

 

Durante el allanamiento se identificó a siete personas que se encontraban en la vivienda. Uno de los hombres quedó detenido y alojado a disposición de la justicia, mientras que los demás fueron notificados en el marco de la causa.

 

Las autoridades resaltaron que este procedimiento forma parte de los controles permanentes que la fuerza provincial realiza en distintos puntos de Entre Ríos para combatir el narcomenudeo y fortalecer la seguridad en las comunidades.

 

