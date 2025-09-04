Detuvieron a un joven por abigeato y recuperaron un cordero vivo en Villaguay

La Brigada Interdepartamental con asiento en Bovril, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, concretó un procedimiento que terminó con la detención de un joven de 22 años, acusado de abigeato.
El operativo se desarrolló alrededor de las 14.30 horas, tras la denuncia de un productor ganadero del distrito Mojones Norte, departamento Villaguay, quien encontró restos de una de sus ovejas recientemente faenada en sus campos.
Alertados por la situación, los uniformados a cargo del jefe de la Brigada desplegaron tareas investigativas que permitieron interceptar a dos sospechosos en inmediaciones del ex matadero municipal de Bovril. Uno de ellos logró escapar, mientras que el otro fue reducido por la policía cuando intentaba desplazarse a pie por la zona.
En poder del detenido se secuestró una mochila amarilla, bolsas con restos de carne ovina, un cuchillo, un rifle de aire comprimido calibre 5,5 y un corderito vivo. Además, en el lugar se incautaron los restos cárnicos de dos ovejas y dos corderos. El animal sobreviviente fue devuelto a su propietario.
Intervención judicial
El jefe de Brigada informó de inmediato a la Fiscalía de Villaguay, a cargo de la doctora Virginia Dropsi, quien dispuso el secuestro de todos los elementos de interés y la detención del joven. El aprehendido fue trasladado a la alcaidía de la Jefatura Departamental de Villaguay.
En tanto, el cómplice que logró huir ya fue identificado y se encuentra bajo investigación judicial. Según fuentes policiales, se trata de una persona conocida en el ambiente del abigeato, sobre la cual ya se habían practicado diligencias en otras oportunidades por el mismo delito.