Maniataron a una persona durante un robo en oficina de Paraná: hay detenidos

Policiales Violento asalto terminó con detenidos

2 de Diciembre de 2025
(Imagen Ilustrativa).
(Imagen Ilustrativa). Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Delincuentes ingresaron a una oficina de calle Piedra Buena, maniataron a una persona y se llevaron pertenencias. La Policía recuperó algunos elementos robados y detuvo a dos sospechosos. Elonce accedió a los primeros detalles.

Maniataron a persona tras robo en oficina de Paraná. Un violento hecho delictivo se registró este lunes por la noche en la capital entrerriana, cuando delincuentes ingresaron a una oficina ubicada sobre calle Piedra Buena —entre Andrés Pazos y Urquiza— y redujeron a una persona que se encontraba en el lugar, dejándola maniatada en el interior del establecimiento. El episodio generó inmediata preocupación en la zona, debido a la modalidad empleada por los asaltantes.

Según las primeras informaciones, los ladrones sustrajeron pertenencias y teléfonos celulares que estaban en el lugar antes de darse a la fuga, publicó Reporte100.7. Tras la denuncia, personal policial se hizo presente en la oficina y trabajó hasta altas horas de la madrugada para recolectar evidencia y analizar las cámaras de seguridad del sector, con el fin de identificar a los autores del hecho.

 

Detenidos y elementos recuperados

 

Fuentes policiales confirmaron a Elonce que durante las primeras horas de este martes se logró detener al menos a dos personas vinculadas al asalto. Además, indicaron que se recuperaron algunos de los elementos sustraídos el lunes por la noche, lo que permitió avanzar con las primeras medidas judiciales.

Las investigaciones continuaban durante la madrugada, y no se descartaba que pudiera haber más implicados. La Policía llevaba adelante pericias y entrevistas en la zona para determinar de qué manera actuó el grupo y si hubo tareas de inteligencia previa.

 

A la espera de precisiones oficiales

 

Desde la fuerza se informó que, debido a que las diligencias seguían en curso, se brindarían mayores precisiones en el transcurso de la mañana de este martes, tanto sobre las características del hecho como sobre la identidad y situación de los detenidos.

Elonce dará a conocer las novedades conforme avance la investigación policial y judicial vinculada a este violento episodio ocurrido en plena zona céntrica. (Con información de Reporte100.7-Elonce)

Teclas de acceso