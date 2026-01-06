Localizaron a la adolescente que era buscada en Paraná

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná informó que fue localizada la adolescente cuyas iniciales son T.G.J.G. y que era buscada desde este domingo en la capital entrerriana.
La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná informó que fue localizada la adolescente cuyas iniciales son T.G.J.G. y que era buscada desde este domingo en la capital entrerriana. A través de un escueto comunicado en el que no se brindaron mayores precisiones, fuentes judiciales agradecieron la colaboración prestada durante la búsqueda.