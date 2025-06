La Justicia le dio cinco días hábiles a Cristina Kirchner para presentarse en Tribunales

Luego de que la Corte Suprema confirmara la condena a Cristina Fernández de Kirchner, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, el que llevó adelante el juicio por la Causa Vialidad, le dio cinco días hábiles a la expresidenta para presentarse en Comodoro Py y hacer efectiva su detención para comenzar a cumplir con su condena a seis años de prisión.

El mismo plazo también correrá para el resto de los condenados por la misma causa: Lázaro Báez (6 años), el ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años) y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda (4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Santibañez (4 años) y Raúl Pavesi (4 años y 6 meses).

El TOF 2 sostuvo que este es un "plazo prudencial en atención a que algunos de los convocados se domicilian en distintas provincias argentinas".

A su vez, el tribunal solicitó al Ministerio de Seguridad que "procure asignar una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas nombradas". Un punto a tener en cuenta es que el lugar de detención para Cristina Kirchner tendrá que poder asegurar su seguridad, no sólo por el rol de presidenta que ejerció en dos oportunidades sino también porque en 2022 sufrió un intento de asesinato.

En ese sentido, la Justicia pidió atender y dar una consideración específica a las "características particulares individuales de cada uno" de los condenados.

Una vez que se efectivicen las detenciones, comenzarán a computarse las penas correspondientes a cada caso.

Si bien los jueces podrían haber solicitado su detención inmediata, optaron por este mecanismo porque, a priori, no hay riesgo de que ninguno de los condenados se fugue ya que todos siempre estuvieron a derecho y cumplieron las pautas que la justicia les fijó.

Cristina Kirchner podrá solicitar prisión domiciliaria

Una vez que se presenten en Comodoro Py se resolverá cómo cumplirá cada uno su condena. En principio, tendrán que ir a una prisión federal, aunque se espera que sus defensas pidan una modalidad domiciliaria por motivos de salud o edad.

La expresidenta Cristina Kirchner tiene 72 años y, teniendo en cuenta que la ley prevé que pueda pedir prisión domiciliaria desde los 70, se espera que cumpla su condena de esta forma, aunque la concesión no es automática y debe ser autorizada por la Justicia. Este trámite puede llevar semanas.

Otro punto a tener en cuenta es la situación de seguridad de Cristina Kirchner, tanto por el rol que ocupó como presidenta dos veces como por el intento de asesinato que sufrió en 2022. Por ese motivo, su lugar de detención debe ser definido con especial atención.

En cuanto a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ahora el Tribunal Oral tendrá que notificar a la Cámara Nacional Electoral para eliminar a la expresidenta del padrón electoral, requisito indispensable para poder ser electo. (Fuente: Ámbito)