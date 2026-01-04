 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Fue trasladado a Paraná

Joven olvidó las llaves, intentó saltar la reja y sufrió graves heridas

Un joven de 26 años sufrió un grave accidente al intentar entrar a su casa sin llaves en Nogoyá. Al saltar la reja del frente de la vivienda, una de las puntas metálicas se incrustó en su antebrazo y fue derivado de urgencia a Paraná

4 de Enero de 2026
Hospital San Martín de Paraná
Hospital San Martín de Paraná

Un joven de 26 años sufrió un grave accidente al intentar entrar a su casa sin llaves en Nogoyá. Al saltar la reja del frente de la vivienda, una de las puntas metálicas se incrustó en su antebrazo y fue derivado de urgencia a Paraná

Un joven de 26 años sufrió un grave accidente doméstico en la noche del sábado y debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín, tras quedar con su antebrazo izquierdo incrustado en la reja del frente de su vivienda. El episodio ocurrió alrededor de las 22:20, en una casa ubicada sobre calle Urquiza, en la ciudad de Nogoyá.

Según se informó, el joven había olvidado sus llaves y, al intentar ingresar a su domicilio, decidió saltar la reja perimetral. En esa maniobra, una de las puntas metálicas se incrustó en su antebrazo izquierdo, provocándole heridas de consideración y dejándolo imposibilitado de liberarse por sus propios medios.

 

Ante la gravedad de la situación, se dio aviso a los servicios de emergencia. En el lugar intervino personal de Bomberos Voluntarios, junto con equipos de Emergencias Médicas, quienes realizaron un cuidadoso operativo para asistir al herido y liberar su brazo, evitando agravar las lesiones.

 

Una vez estabilizado, el joven fue trasladado de inmediato hacia la ciudad de Paraná, donde ingresó al Hospital San Martín para recibir atención médica especializada. Debido a la complejidad de la herida, quedó internado para una evaluación más exhaustiva y la realización de los estudios correspondientes.

 

El episodio fue comunicado a la fiscalía en turno, que tomó conocimiento de lo ocurrido y dispuso las actuaciones de rigor. Según se indicó, el hecho fue considerado un accidente doméstico y no se registraron terceros involucrados.

Temas:

Llaves herido Paraná Nogoyá
