“Los mataron como a perros”: el reclamo por los primos acribillados en el río Coronda

El cierre de año en el barrio Alto Verde quedó marcado por una tragedia que todavía no encuentra respuestas. Tras varios días de búsqueda, pescadores de la zona de Sauce Viejo divisaron el 31 de diciembre una canoa que navegaba sin rumbo por el río Coronda. En su interior yacían los cuerpos sin vida de José Oscar Cabrera, de 30 años, y Félix Martín Cabrera, de 31. El doble crimen volvió a poner en el centro de la escena el drama de los primos acribillados en el río.

De acuerdo con el reporte de la Comisaría 19 y la Policía de Investigaciones (PDI), ambos jóvenes presentaban múltiples heridas de arma de fuego. Las primeras pericias indicaron disparos compatibles con escopeta y armas de puño, lo que reforzó la hipótesis de un ataque planificado. Para los investigadores, la escena tenía características propias de una ejecución.

José y Félix habían salido a cazar con la intención de llevar alimento a sus hogares. Eran conocidos en la zona por su vida humilde y por realizar tareas vinculadas al río. El hallazgo de los primos acribillados en el río generó conmoción no solo entre sus allegados, sino también en toda la comunidad ribereña.

La hipótesis de una emboscada

En medio del velatorio y del profundo dolor, la familia de las víctimas decidió romper el silencio. Daniel Cabrera, hermano de José, fue contundente al rechazar cualquier vínculo con actividades ilegales. “Fue una emboscada, una persona mala les hizo una cama y después los largaron por el río”, afirmó, visiblemente afectado.

Los allegados sostienen que el móvil del robo quedó descartado desde el primer momento. Dentro de la canoa se encontraron los teléfonos celulares, el motor de la embarcación y un arma registrada que los primos utilizaban para cazar. “Si hubiera sido un robo, se llevaban todo. No les faltaba nada”, insistieron los familiares.

Para ellos, el caso de los primos acribillados en el río es el resultado de una traición y no de un enfrentamiento casual. “No tenían problemas con nadie, eran gente trabajadora, padres de familia”, remarcaron, al tiempo que reclamaron que la investigación avance sin prejuicios.

La línea judicial y el conflicto por el ganado

A pesar del fuerte reclamo familiar, la Justicia mantiene abierta una línea investigativa vinculada al abigeato, una problemática recurrente en la zona de islas. El fiscal de la Unidad de Homicidios, Carlos Lacuadra, puso el foco en un elemento clave: el hallazgo de carne vacuna faenada dentro de la embarcación, indicó Uno de Santa Fe.

Ese dato sostiene la hipótesis de un posible conflicto relacionado con el ganado, aunque hasta el momento no hay imputados ni detenidos. Desde el Ministerio Público aclararon que todas las líneas continúan abiertas y que no se descarta ninguna posibilidad en el caso de los primos acribillados en el río.