Doble crimen en el río Coronda: afirman que a las víctimas les “plantaron” un perro y una vaca

Los dos cazadores que fueron asesinados en el río Coronda y hallados el 31 de diciembre a la deriva, junto a un vacuno faenado, fueron identificados como José Oscar Cabrera, de 30 años, y Félix Martín Cabrera, de 31. Eran primos y residían en el barrio costero Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe.

Daniel, hermano de José, y Noemí, cuñada de ambas víctimas, negaron la versión que tildó a los primos de cuatreros, aseguraron que eran cazadores humildes, que no tenían problemas en la isla y que fueron víctimas de una emboscada.

Según relataron, José y Félix salieron el martes alrededor de las 19 a “linternear”, es decir, a cazar carpinchos de noche, en un sector del río Coronda conocido como La Blanca; una actividad habitual con la que alimentaban a sus familias y, a veces vendían algo de carne para reunir dinero.

Pero con el correr de las horas, los primos no regresaron. Al día siguiente, por la tarde, comenzaron a circular videos en redes sociales que mostraban la presencia de dos cuerpos en una canoa a la deriva en aguas del Coronda, a la altura de la localidad de Sauce Viejo.

Los primos José y Martín Cabrera

“Los llamábamos y no contestaban. Queríamos encontrarlos. Siempre iban a la zona de islas y volvían de madrugada, nunca había pasado nada”, relató Daniel a Aire de Santa Fe y aseguró que “no tenían problemas con nadie, los dos eran un pan de Dios”.

En el mismo sentido, Noemí agregó: “Cazaban para que los hijos y sobrinos tengan para comer en las fiestas. José tiene tres hijos y Martín una nena. Somos gente humilde, no tenemos para comer. Mi hermano fue a buscar un plato de comida y lo mataron como a un perro”.

Daniel también negó versiones que circularon tras el crimen, como la presencia de un perro muerto en la canoa. “Ellos no llevaron perros, acá tenemos cuatro. En la canoa estaba todo: los teléfonos, el motor y el arma legal. Si alguien les apuntó por algo, que expliquen por qué, pero no tenían que matarlos”, sostuvo.

Ambos familiares aseguraron que en el barrio se habla de una emboscada. “Una persona mala le hizo una cama a mi primo. Los mataron y los largaron por el río”, afirmaron.

Los familiares de las víctimas especulan que la escena habría sido manipulada para hacer pasar el doble homicidio como un caso de abigeato, es decir, de cuatrerismo, y así justificar el ataque. Según su versión, los asesinaron y luego “plantaron” un perro y una vaca para responsabilizarlos. “Para echarles el cargo a ellos, como si fueran cuatreros”, señalaron.

“Ya tiene una muerte del 2014. Con esta, serían tres”, afirmaron, en alusión a una persona de la zona. No obstante, aclararon que José Oscar y Félix Martín Cabrera no tenían conflictos previos ni con ese individuo ni con nadie en el lugar. “Iban a la isla solo a rebuscársela”, dicen, todavía sin poder entender por qué terminaron asesinados.