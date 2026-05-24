Investigan la identidad de una mujer hallada muerta en el río Uruguay

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en aguas del río Uruguay generó un importante operativo entre fuerzas argentinas y uruguayas durante la tarde del sábado, a la altura de Concepción del Uruguay. La Fiscalía aguardaba los resultados de la autopsia para intentar determinar la identidad de la víctima y las causas del fallecimiento.

El cadáver fue encontrado en el Canal Secundario del río, a la altura del kilómetro 170, cerca de las torres de alta tensión y al sur de la ciudad entrerriana. El aviso fue dado por personal de Prefectura del puerto de Paysandú, en Uruguay, lo que activó la intervención de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Entre Ríos.

El cuerpo fue trasladado inicialmente hasta la bajada de lanchas del Club Regatas, en la zona norte del puerto de Concepción del Uruguay, donde posteriormente fue retirado por la unidad morguera policial.

En el lugar trabajaron efectivos de Prefectura, personal policial y peritos de Criminalística, bajo las directivas de la fiscal María Occhi, quien tomó intervención en la causa.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para preservar el área y restringir el acceso al público mientras se realizaban las tareas de relevamiento y recolección de pruebas.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, situación que dificultó las primeras pericias y la posibilidad de establecer la identidad mediante huellas dactilares.

El cuerpo fue derivado a Oro Verde

Ante la complejidad del caso, la Fiscalía dispuso el traslado del cadáver a la morgue judicial de localidad de Oro Verde, donde se realizaría la autopsia correspondiente.

Los investigadores buscaban determinar tanto la identidad de la mujer como las circunstancias y el momento de su muerte. Hasta el momento no trascendieron hipótesis oficiales sobre el hecho.

El caso permanecía bajo un fuerte hermetismo judicial y policial, mientras continuaban las actuaciones para esclarecer el episodio ocurrido en aguas del río Uruguay.