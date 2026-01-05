Sujeto intentó robar en un edificio y destrozó un cantero

Un sujeto fue detenido luego de provocar daños y generar disturbios en un edificio durante la noche del domingo. El hecho ocurrió sobre avenida Ramírez, donde vecinos alertaron a la Policía por la presencia de un individuo que intentaba ingresar a departamentos
Un hombre fue detenido en la noche del domingo tras protagonizar un violento episodio en el interior de un edificio, donde causó daños en los canteros del hall de ingreso e intentó acceder a distintos departamentos, según relataron los vecinos.
El procedimiento se produjo mientras personal policial realizaba un recorrido preventivo por avenida Ramírez, cuando recibió un aviso que alertaba sobre un incidente en un edificio ubicado a la altura del numeral 800. De acuerdo a la información brindada por los residentes, un individuo se encontraba ocasionando destrozos en los canteros del ingreso y se desconocía de qué manera había logrado ingresar al lugar.
Al arribar al sitio, los efectivos identificaron al sospechoso, quien se hallaba en un marcado estado de alteración. Según se indicó, el hombre presentaba signos compatibles con haber estado bajo el efecto de sustancias estupefacientes.
Además de los daños materiales en el sector común del edificio, otros vecinos manifestaron haber escuchado ruidos provenientes de los pasillos internos y aseguraron que el individuo había intentado abrir las puertas de varios departamentos, lo que generó temor entre los residentes.
Ante la situación, se dio inmediata intervención a la fiscal de Investigación y Litigación en turno, quien dispuso el traslado del sujeto a la Alcaidía. El hombre quedó detenido por los presuntos delitos de violación de domicilio y daños.