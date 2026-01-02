Hallaron en buen estado de salud a la adolescente buscada en la costa del Uruguay

La menor de 13 años había sido retirada de su hogar por personal del COPNAF. Apareció en la tarde de este viernes.
La adolescente buscada en Concepción del Uruguay en la tarde de este viernes fue hallada en buen estado de salud. La información fue confirmada por la Jefatura Departamental Uruguay de Policía a las 19:10.
Según pudo saber Elonce, la menor de 13 años había sido retirada por agentes del COPNAF de su hogar y llevada hacia el Hogar Remedios de Escalada de La Histórica. Tras ello, la adolescente se ausentó de la institución en horas del mediodía.
En la búsqueda de la menor intervino personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar de Concepción del Uruguay.
Tras su hallazgo, se dio intervención a las autoridades del COPNAF para que continúen los protocolos de resguardo y seguimiento correspondientes, informaron las fuentes policiales.