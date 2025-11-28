Fue detenido tras ser visto en cámaras de seguridad intentando robar en cancha de softbol de Patronato. En la madrugada de este viernes, a la 01:00 horas, personal de la Sección Cuerpo y Guardia de la Jefatura Departamental Paraná fue alertado por la sala de monitoreo de cámaras del Club Patronato de la Juventud Católica.

Desde allí informaron que un hombre se encontraba manipulando los candados de los contenedores ubicados en la cancha de sóftbol. Ante la situación, un móvil policial se dirigió de inmediato al lugar para verificar lo que estaba ocurriendo y actuar en consecuencia.

Identificación inmediata del sospechoso

Al llegar al club, los efectivos lograron identificar a la persona, cuya vestimenta coincidía con las características observadas en las imágenes de cámaras. Tras la identificación, el hombre fue detenido en el mismo predio por sospecha de intento de robo.

Los agentes constataron que se encontraba en la zona señalada y que su presencia coincidía con la maniobra advertida momentos antes por el sistema de vigilancia.

Informada del procedimiento, la fiscal en turno, Dra. Valeria Vilchez, dispuso que el aprehendido quedara alojado en la alcaidía. La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa, en el marco de las actuaciones policiales iniciadas tras el aviso del club, supo Elonce.

Investigación iniciada por un robo de bicicleta

En la noche del jueves, a las 23:00 horas, personal policial recibió información sobre el hurto de una bicicleta sustraída en horas de la mañana en la Escuela Normal “José María Torres”. El rodado, de color amarillo con detalles azules, había sido tomado por un hombre desconocido que se retiró del lugar sin ser advertido en el momento.

Con los datos aportados por la institución, los agentes iniciaron las actuaciones preliminares para determinar la identidad del responsable. Tras revisar los registros fílmicos del establecimiento educativo, se logró observar con claridad al supuesto autor del delito. Con esa información, el personal policial inició la búsqueda en la zona y alrededores.

La persona fue encontrada en la intersección de calles Perú y Pellegrini. Vestía las mismas prendas que llevaba al momento del hurto, lo que permitió confirmar su identificación y proceder a su aprehensión.

Informada del procedimiento, la fiscal en turno, Dra. Valeria Vilchez, dispuso la realización de un acta de constatación de las prendas de vestir utilizadas en el hecho. Asimismo, ordenó el traslado del aprehendido a la División Antecedentes Personales para una correcta identificación. El sujeto quedó supeditado a la causa iniciada por el hurto de la bicicleta.