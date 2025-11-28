 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En Alcaraz

Se incendió un galpón de Vialidad: una camioneta fue consumida por las llamas

El fuego comenzó en la madrugada y alcanzó dos camionetas del depósito, una de ellas con gasoil. Bomberos controlaron el siniestro y la Fiscalía ordenó peritajes.

28 de Noviembre de 2025
Se incendió un galpón de Vialidad: una camioneta fue consumida por las llamas

El fuego comenzó en la madrugada y alcanzó dos camionetas del depósito, una de ellas con gasoil. Bomberos controlaron el siniestro y la Fiscalía ordenó peritajes.

Un incendio ocurrido este viernes dejó una camioneta totalmente destruida y otra con daños parciales dentro de un galpón de Vialidad Provincial, de Alcaraz. El siniestro se desató en horas de la madrugada, cuando un llamado alertó a la policía sobre la presencia de fuego en el depósito.

 

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el foco ígneo se habría iniciado en el sector del tendido eléctrico, desde donde una chispa cayó sobre una de las camionetas estacionadas. Ese vehículo contenía dos tachos de 200 litros de gasoil, lo que favoreció la propagación rápida de las llamas.

Se incendió un galpón de Vialidad: una camioneta fue consumida por las llamas

El fuego consumió por completo el rodado afectado, mientras que otro vehículo similar resultó con daños en la parte trasera debido a la cercanía con el foco de combustión.

 

Los Bomberos Voluntarios de Alcaraz trabajaron en el lugar para controlar y extinguir el incendio, evitando daños mayores. No se registraron personas lesionadas, y los daños fueron únicamente materiales.

 

Intervención judicial y pericias en el lugar

Tras ser notificada, la Unidad Fiscal dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes y ordenó la intervención de la División Policía Científica, así como del Perito de Bomberos, para realizar las inspecciones de rigor que permitan establecer el origen del siniestro.

Temas:

Fuego Incendio
