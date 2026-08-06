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Policiales El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad

Entró de una patada a un comercio, robó mercadería y fue identificado por el video

Un joven entró de una patada a un comercio de Federación y sustrajo zapatillas, un buzo y medias a plena luz del día. Las cámaras registraron el robo y la investigación permitió identificar como presunto autor a un menor de edad.

6 de Agosto de 2026
Entró de una patada a un comercio y robó mercadería.
Entró de una patada a un comercio y robó mercadería. Foto: (Redes).

REDACCIÓN ELONCE

Un joven entró de una patada a un comercio de Federación y sustrajo zapatillas, un buzo y medias a plena luz del día. Las cámaras registraron el robo y la investigación permitió identificar como presunto autor a un menor de edad.

Un joven entró de una patada a un comercio de Federación y sustrajo prendas de vestir y zapatillas durante la tarde de este jueves. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento y las imágenes resultaron claves para avanzar en la identificación del supuesto responsable.

 

Según se informó a Elonce, el robo ocurrió entre las 14 y las 15 y perjudicó a una comerciante de 23 años. De acuerdo con la denuncia, fueron sustraídos cuatro pares de zapatillas de distintas marcas, un buzo de mangas largas con capucha y siete pares de medias.

En el video se observó cómo el sospechoso llegó hasta el establecimiento y forzó de una patada la puerta de ingreso. Una vez dentro, comenzó a tomar diferentes productos y posteriormente abandonó el lugar con la mercadería.

 

Identificaron a un menor como posible autor

 

Tras la denuncia, efectivos policiales iniciaron tareas investigativas y, a partir de los elementos reunidos, establecieron como posible autor del robo a un adolescente domiciliado en Federación.

 

Los uniformados se dirigieron posteriormente hasta la vivienda del sospechoso y dialogaron con su padre, a quien explicaron los motivos del procedimiento. El hombre indicó que su hijo se encontraba en el domicilio y revisó la habitación del adolescente.

 

Durante esa inspección, el progenitor encontró varios pares de zapatillas y un buzo con capucha, elementos que entregó voluntariamente a los efectivos. Posteriormente, los investigadores constataron que coincidían con parte de la mercadería denunciada como sustraída del comercio.

 

Secuestraron elementos vinculados al robo

 

La situación fue comunicada a la fiscal en turno, quien ordenó el formal secuestro de los elementos recuperados y dispuso continuar las actuaciones para localizar la totalidad de la mercadería denunciada.

Además, se secuestraron prendas de vestir y una mochila que, según la investigación policial, habrían sido utilizadas por el menor durante el hecho registrado por las cámaras.

 

Todos los elementos incorporados a la causa quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continuaban las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del robo y la responsabilidad del adolescente señalado como presunto autor.

Temas:

Federación Comercio cámaras de seguridad video zapatillas
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