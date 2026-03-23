El detenido por lesionar a su vecino con una escopeta había salido en enero de la cárcel

En horas de la tarde del domingo, un conflicto entre vecinos en Paraná terminó con disparos de escopeta, un hombre de 34 años detenido y un herido leve.

El hecho se registró en calle Coronel Díaz, entre provincias Unidas y Sara de Eccleston. Según indicó a Elonce, el Comisario César Reding, Jefe de la Comisaría Décima, cuando llegaron al lugar, un hombre denunció a su vecino por haber realizado detonaciones de arma de fuego, producto de lo cual estaba lesionado.

Los uniformados se dirigieron al domicilio del presunto agresor, donde el padre del implicado autorizó el ingreso a la vivienda. Durante la inspección, en el techo de la casa se halló una escopeta, la cual fue secuestrada.

Búsqueda y detención del sospechoso

En ese momento, el padre del hombre indicó que su hijo se había dado a la fuga por el fondo de la propiedad, lo que derivó en un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

Tras un rastrillaje por la zona, fue localizado oculto entre pastizales, donde finalmente fue reducido y demorado por el personal policial. Reding dio cuenta que no ofreció resistencia al momento de ser detenido.

Asimismo, confirmó que “ambas partes (tanto denunciado como el denunciante) tienen antecedentes judiciales” y el autor de los disparos “había salido de la unidad penal en el mes de enero”.

Sobre el conflicto, expresó que “hay distintas versiones y se dicen que son problemas de vieja data”.

Consultado por el estado de salud del denunciante, afirmó que “las lesiones fueron tres improntas que tuvo en el cuerpo, pero de carácter leves”.

El fiscal Martín Wasinger, que intervino en la causa, dispuso el secuestro del arma de fuego y el traslado del hombre a la Alcaidía de Tribunales. Elonce.com