Secuestro de 260 kilos de cocaína: capturaron a una mujer y trasladaron al detenido a un penal federal

El secuestro de 260 kilos de cocaína en Entre Ríos continúa generando importantes avances judiciales y operativos. En las últimas horas, una mujer fue detenida en Corrientes y el principal acusado de integrar la organización criminal investigada fue trasladado a una unidad penal federal de máxima seguridad, en el marco de una causa que es considerada una de las más relevantes de los últimos años en la región.

El operativo que dio origen a la investigación ocurrió el pasado 29 de mayo y permitió incautar una millonaria carga de droga, detener inicialmente a dos hombres y desplegar allanamientos simultáneos en Entre Ríos y Corrientes.

La causa comenzó cuando efectivos de la Policía de Corrientes iniciaron el seguimiento de un vehículo que posteriormente ingresó a territorio entrerriano. El automóvil, un Mercedes Benz C 200 de alta gama, fue interceptado en un control de rutina realizado por personal del Puesto Caminero Puente Hierro, dependiente de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial.

La persecución que derivó en el hallazgo

Tras la verificación de la documentación, el conductor decidió escapar por la Ruta Provincial 28, lo que motivó la inmediata activación de un operativo cerrojo coordinado entre distintas dependencias policiales.

La persecución concluyó con la intervención de personal de la Jefatura Departamental Feliciano, que logró interceptar el vehículo con el apoyo de divisiones operativas y grupos especiales.

Durante la requisa, los efectivos hallaron 250 paquetes de clorhidrato de cocaína que totalizaban más de 260 kilogramos. Además, encontraron otras cantidades de cocaína y marihuana, lo que confirmó la magnitud de la maniobra investigada.

Armas, dinero y teléfonos secuestrados

Como resultado del procedimiento inicial fueron detenidos dos hombres oriundos de Corrientes, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal.

También se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo, una pistola calibre 9 milímetros con municiones, equipaje y diversos elementos considerados de interés para el avance de la investigación.

Las tareas posteriores permitieron reconstruir parte de la estructura operativa que habría intervenido en el transporte de la droga, lo que derivó en nuevas medidas judiciales ordenadas por el Juzgado Federal de Concordia.

Allanamientos en Corrientes e Itatí

La jueza federal Analía Ramponi y el secretario Alan Bergolt dispusieron una serie de allanamientos simultáneos en la provincia de Corrientes, una decisión que permitió ampliar rápidamente el alcance de la investigación.

Los procedimientos se realizaron en la ciudad de Corrientes y en Itatí, donde los investigadores lograron secuestrar teléfonos celulares, documentación, armas de fuego, cartuchería, una notebook, una balanza de precisión, dinero en efectivo y nuevas cantidades de cocaína presuntamente destinadas a la comercialización.

Como resultado de esas diligencias fue detenida una mujer, quien quedó formalmente vinculada a la causa federal que intenta determinar el funcionamiento completo de la organización criminal y establecer la responsabilidad de cada uno de sus integrantes.

El principal acusado fue trasladado

En paralelo, la Justicia dispuso el traslado del principal imputado a una unidad penitenciaria federal de máxima seguridad ubicada fuera de Entre Ríos.

La medida fue adoptada teniendo en cuenta la gravedad de los hechos investigados y el rol que, según la pesquisa, habría desempeñado dentro de la estructura dedicada al tráfico de estupefacientes.

Mientras tanto, los investigadores continúan con el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados durante los procedimientos. El objetivo es obtener nuevas pruebas, identificar posibles conexiones con otros integrantes de la red criminal y avanzar en la reconstrucción de la cadena de tráfico.

Uno de los mayores golpes al narcotráfico

Hasta el momento, el saldo de la investigación incluye más de 260 kilogramos de cocaína secuestrados, tres personas detenidas, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y una importante cantidad de elementos tecnológicos y documentación.

Las autoridades consideran que se trata de uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico registrados en Entre Ríos durante los últimos años, tanto por el volumen de droga incautada como por el alcance de la estructura investigada.

El trabajo conjunto entre la Policía de Entre Ríos, las áreas especializadas en narcotráfico, las fuerzas de seguridad de Corrientes y la Justicia Federal permitió avanzar sobre una organización que operaba en distintas jurisdicciones y que ahora continúa bajo investigación para determinar la totalidad de sus ramificaciones.