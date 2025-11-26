 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Detuvieron a una pasajera con cocaína oculta en peluches durante un control

El perro antinarcóticos “Fedra” detectó la droga en un colectivo que realizaba un tour de compras hacia Mendoza. La mujer quedó detenida por orden de la Justicia Federal.

26 de Noviembre de 2025
Una pasajera de nacionalidad boliviana fue detenida en Tucumán luego de que el perro antinarcóticos “Fedra” detectara peluches rellenos con más de 2,8 kilos de cocaína durante un control a un colectivo que realizaba un tour de compras hacia Mendoza, según informó Gendarmería Nacional.

 

De acuerdo al parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el procedimiento se realizó a la altura de la localidad de Huacra, sobre la Ruta Nacional 38, donde efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares” detuvieron la marcha de un ómnibus para una inspección de rutina.

Durante el control, el perro detector de narcóticos marcó dos bolsas pertenecientes a una pasajera de nacionalidad boliviana. Ante la señal del animal, los uniformados examinaron la mercadería en presencia de testigos y detectaron varios peluches con un peso inusual.

Droga oculta en juguetes

Según detallaron fuentes de la fuerza, cada juguete presentaba un cierre en su costura que ocultaba una manta. Sin embargo, al retirarlas, los gendarmes encontraron en el interior nueve paquetes con una sustancia blanca sospechosa.

 

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 2 kilos 850 gramos. Los peluches fueron secuestrados junto con otros elementos vinculados a la investigación.

El Juzgado Federal N°1 de Tucumán ordenó la detención de la mujer involucrada y el secuestro tanto de la droga como de los objetos relacionados con el caso. La pasajera quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar el origen y destino de la carga.

 

Gendarmería destacó el trabajo del personal interviniente y del perro “Fedra”, que permitió detectar el intento de transporte de estupefacientes en modalidad de ocultamiento. (NA)

