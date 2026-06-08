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Policiales Departamento Colón

Destrozó la tobillera electrónica y escapó: lo hallaron en cercanías a la mujer que lo denunció

Un hombre de 27 años que era buscado por la Justicia fue detenido tras un operativo realizado en la reserva costera sur de Colón. Había escapado de una prisión domiciliaria y desactivado el dispositivo de monitoreo electrónico.

8 de Junio de 2026
Móvil policial de Colón
Móvil policial de Colón Foto: archivo / ilustrativa

Un hombre de 27 años que era buscado por la Justicia fue detenido tras un operativo realizado en la reserva costera sur de Colón. Había escapado de una prisión domiciliaria y desactivado el dispositivo de monitoreo electrónico.

La detención de un hombre con pedido de captura se concretó durante un operativo realizado por personal de la Jefatura Departamental Colón en la zona de la reserva costera sur. El sospechoso, de 27 años, era buscado por la Justicia luego de haberse fugado de un régimen de prisión domiciliaria que cumplía en Concepción del Uruguay.

 

Según se informó, el procedimiento se desarrolló alrededor de las 19:30 del domingo, luego de tareas investigativas que permitieron establecer la posible presencia del evadido en inmediaciones del camino costero sur.

 

Con esos datos, efectivos policiales desplegaron un rastrillaje en las cercanías de un asentamiento precario ubicado en la reserva costera sur, pasando el denominado Puente Rosado.

 

Rastrillaje entre la maleza

 

Tras una búsqueda en un sector de abundante vegetación, los uniformados localizaron al hombre, quien intentaba ocultarse entre la maleza.

 

Una vez concretada su identificación, se corroboró que sobre él pesaba un pedido de captura vigente emitido por autoridades judiciales.

Detenci&oacute;n de un hombre con pedido de captura en Col&oacute;n (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detención de un hombre con pedido de captura en Colón (foto Policía de Entre Ríos)

Asimismo, se confirmó que el sujeto se había fugado de la prisión domiciliaria que cumplía en Concepción del Uruguay, luego de dañar y desactivar el dispositivo electrónico de control que llevaba colocado.

Hallaron a la denunciante junto a sus hijos

 

Durante el procedimiento, los efectivos también encontraron en las inmediaciones a una mujer de 30 años acompañada por sus dos hijos menores de edad.

 

Tras las verificaciones correspondientes, se constató que la mujer era la denunciante y damnificada directa en la causa penal por la cual se había ordenado la captura del detenido.

 

De acuerdo con la información oficial, el grupo familiar se encontraba pernoctando bajo una estructura improvisada y en condiciones climáticas adversas, situación que motivó la inmediata intervención de organismos de asistencia.

Intervención de áreas municipales

 

Ante el escenario detectado, la Policía activó los protocolos de protección vigentes y dio intervención al Área de la Mujer y al Área de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Colón.

 

Los organismos municipales brindaron asistencia, contención y resguardo a la mujer y a los menores involucrados.

 

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental Colón, donde se realizaron las actuaciones de rigor y quedó alojado a disposición de la magistratura que había ordenado su captura.

Temas:

Colón Pedido de captura Prisión domiciliaria tobillera electrónica
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