Policiales Accidente bajo la lluvia en el sur entrerriano

Despiste en la Autovía 12: un auto impactó contra el guardarrail y no hubo heridos

Un auto que viajaba desde Buenos Aires hacia Concordia despistó este martes por la tarde en la Autovía Nacional N°12, a la altura del kilómetro 159 en Ceibas. Pese al impacto contra el guardarrail, los tres ocupantes resultaron ilesos.

2 de Septiembre de 2025
Despiste en la Autovía 12.
REDACCIÓN ELONCE

Despiste en Autovía 12. Un Chevrolet Cruze que circulaba con destino a Concordia despistó este martes alrededor de las 16, en la Autovía Nacional N°12, a la altura del kilómetro 159, en jurisdicción de Ceibas. El vehículo impactó contra el guardarrail en medio de la lluvia y quedó detenido en la mano rápida del mismo sentido de circulación.

 

Según se informó, los tres ocupantes, todos mayores de edad y domiciliados en Concordia, resultaron ilesos.

Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas a bordo del móvil N°24. Los rescatistas trabajaron junto al personal de Gendarmería Nacional Vial, que se encargó de cortar la calzada y encauzar el tránsito para evitar nuevos accidentes.

(Bomberos Voluntarios de Ceibas).
Condiciones climáticas y prevención

 

Un auxilio particular colaboró en el movimiento del rodado para despejar la circulación, mientras que se solicitó la asistencia de Vialidad Nacional a fin de trasladar el automóvil a un sitio seguro.

La intervención culminó a las 16:38, cuando la dotación de bomberos regresó a su base.

 

En el momento del siniestro, la zona registraba precipitaciones, lo que habría complicado la maniobra del conductor.

(Bomberos Voluntarios de Ceibas).
Desde las autoridades viales se recordó la importancia de circular con máxima precaución bajo la lluvia, respetar las velocidades permitidas y mantener distancia prudente entre vehículos para evitar este tipo de siniestros.

 

