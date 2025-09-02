Seguirá con preventiva el acusado por producción y envío de material de abuso infantil

Este martes, el juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, resolvió prorrogar por 30 días la prisión preventiva de un joven acusado de distribuir, producir y enviar videos de abuso sexual infantil, además de enfrentar cargos por abuso sexual con acceso carnal.

El imputado ya había cumplido una medida de coerción de 60 días en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, que correspondía al plazo máximo inicial de arresto preventivo. Con esta extensión, el acusado permanecerá detenido mientras avanza la investigación judicial.

El juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón.

Evidencias y avance de la causa

Según fuentes judiciales, el magistrado fundamentó la decisión en las pruebas recolectadas durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP). “De las evidencias analizadas emergen elementos suficientes para reformular el objeto procesal detallado en el auto de apertura de causa de fecha 5 de junio de 2025”, señalaron desde el expediente.

En la causa ya se produjeron pruebas, especialmente de carácter digital, mientras que otras de tipo informático aún están pendientes. Paralelamente, las partes evalúan la posibilidad de acordar una salida alternativa al juicio plenario, donde la discusión principal gira en torno al monto de la pena a cumplir, dio a conocer Apf.

Los hechos que se investigan

El primer hecho atribuido al sospechoso se vincula con la distribución de material de abuso sexual infantil. A través de Instagram y correos electrónicos, habría enviado aproximadamente 60 archivos de video de contenido explícito.

El segundo hecho bajo análisis judicial corresponde a abusos cometidos en un departamento de Paraná entre 2022 y 2023. Según la imputación, el acusado habría accedido carnalmente en reiteradas oportunidades a una niña de nueve años, además de realizar tocamientos y producir imágenes y videos de esos abusos.

Contexto judicial y próximos pasos

La prórroga de la prisión preventiva busca garantizar el normal desarrollo de la investigación y evitar el riesgo de fuga o entorpecimiento probatorio. Mientras tanto, la Justicia deberá resolver si la causa se encamina a un juicio plenario o si las partes logran un acuerdo procesal alternativo.

El caso, por la gravedad de los delitos investigados, se mantiene bajo estricto seguimiento judicial y con reserva de identidad de la víctima, en cumplimiento de la normativa vigente. (Con información de Apf)