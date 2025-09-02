 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Tras un juicio por jurados

Condenaron a 19 años de prisión a un hombre por delitos contra la integridad sexual

Tras la resolución judicial, el imputado –que había llegado al juicio en libertad- fue enviado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, donde cumplirá prisión preventiva hasta que la sentencia adquiera firmeza.

2 de Septiembre de 2025
Juicio por jurados
Juicio por jurados

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, impuso ayer la pena de 19 años de prisión a A.R.E., a quien el 14 de agosto pasado un jurado popular reunido en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), declaró culpable por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual gravemente ultrajante”, “Abuso sexual simple”, “Amenazas simples”,” Privación ilegítima de la libertad agravada por ser una persona a quien se le debía respeto particular” y “Abuso sexual con acceso carnal en concurso real” y “Abuso sexual simple agravado por el vínculo”.

 

Conocida la resolución, el imputado –que había llegado al juicio en libertad- fue enviado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, donde cumplirá prisión preventiva hasta que la sentencia adquiera firmeza.

 

El fallo del juez Brugo fue en el marco del legajo “A.R.E. s/ Abuso sexual gravemente ultrajante, Abuso sexual gravemente ultrajante, Abuso sexual simple, Amenazas simples, Privación ilegítima de la libertad y Abuso sexual simple agravado”.

 

Durante el debate, que se efectuó a puertas cerradas por tratarse la denuncia de delitos contra la integridad sexual, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Macarena Mendizábal y el fiscal Leandro Dato, en tanto que Susana Carnero lo hizo por el Ministerio Pupilar. En tanto, el defensor oficial Sebastián Lescano y Belén Diez asistieron al imputado A.R.E.

 

Fue el centésimo trigésimo quinto juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Temas:

Juicio por jurados Abuso sexual delitos contra la integridad sexual
