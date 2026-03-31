Despertó en un hotel a 73 kilómetros de su casa tras salir con amigos y no recuerda qué pasó

Una joven de 26 años fue encontrada en un hotel alojamiento ubicado en Pergamino, a unos 73 kilómetros de su domicilio en San Nicolás, sin recordar cómo llegó hasta allí ni qué ocurrió durante varias horas. El caso es investigado por la Justicia, que intenta reconstruir la secuencia de los hechos.

La intervención se inició tras un llamado al 911 el domingo alrededor de las 13:20, en la zona de boulevard Colón al 300. A partir de ese aviso, se dio intervención a la Fiscalía 7, que comenzó con las actuaciones para determinar lo sucedido.

Según el testimonio de la joven, la noche anterior había salido con amigos en su ciudad de origen y había consumido bebidas alcohólicas. El último recuerdo que pudo precisar fue el momento en el que se encontró con un conocido.

Un traslado sin explicación

Horas después, la mujer despertó dentro de una habitación de un hotel alojamiento en Pergamino, sin poder explicar cómo se produjo el traslado ni qué ocurrió en ese lapso.

La distancia entre ambas ciudades y la falta de recuerdos sobre lo sucedido generaron la intervención de las autoridades, que buscan establecer cómo se produjo el desplazamiento.

Hotel alojamiento en Pergamino.

En este contexto, se intenta determinar quiénes estuvieron con la joven durante la madrugada y si hubo participación de terceros en el traslado.

La investigación en curso

La causa fue caratulada como averiguación de ilícito y se encuentra en una etapa inicial. Entre las medidas dispuestas, se analiza material de cámaras de seguridad, testimonios y registros de posibles traslados.

Los investigadores no descartan la posibilidad de que la joven haya ingerido alguna sustancia sin su consentimiento, lo que podría explicar la pérdida de memoria.

Mientras avanza la investigación, el caso permanece bajo análisis judicial, con el objetivo de esclarecer qué ocurrió en las horas previas a que la mujer fuera encontrada en el hotel alojamiento.