Denuncia por robo de $1,5 millones derivó en un allanamiento y detención

Una mujer de 37 años denunció un robo en su vivienda de calle Tratado del Pilar de Chajarí, luego de constatar que personas desconocidas ingresaron a su domicilio mientras se encontraba ausente. A partir de la denuncia, la Policía inició una investigación que derivó en un allanamiento y la detención de un sospechoso.

Según se informó oficialmente, la ciudadana radicó la denuncia durante la madrugada de este sábado en la Comisaría N° 1. Indicó que se había retirado de su domicilio entre las 21 y las 23.40 del viernes y que, al regresar, advirtió que su habitación se encontraba revuelta, publicó Tal Cual.

En ese contexto, constató la faltante de un teléfono celular iPhone 11 de color negro, que se encontraba en desuso, y una suma aproximada de 1.500.000 pesos en efectivo, compuesta por billetes de 10.000 y 20.000 pesos.

Allanamiento y detención

Con los datos aportados, personal de la División Investigaciones trabajó durante la madrugada y a lo largo de la jornada del sábado. A las 16.45, y con orden judicial, se llevó adelante un allanamiento, registro domiciliario, requisa personal y orden de detención en una vivienda ubicada en Pasaje Fleitas García.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas por el autor del ilícito al momento de cometer el robo, un teléfono celular y dos cadenitas de oro con dijes en forma de cruz.

Como consecuencia del operativo, se procedió a la detención del sospechoso, quien fue trasladado y alojado en la Alcaldía Judicial de la Comisaría N° 1.

El detenido quedó a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, mientras la investigación continuó para determinar el destino del dinero sustraído y avanzar con las actuaciones correspondientes.

