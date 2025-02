Tragedia en Paraná: continúa la búsqueda del cuerpo del niño que se ahogó en Bajada Grande

Continúa este sábado la búsqueda del cuerpo del niño de nueve años que ayer se ahogó en el río Paraná, a la altura de Los Miradores de Bajada Grande, supo Elonce.

“Una mujer tenía a la guarda a cuatro niños a los que había llevado a Los Miradores de Bajada grande para recrearse; en un momento determinado, la pelota con la que jugaban se les fue hacia el río, los chicos se arrojaron para buscarla y después, según lo que cuentan testigos, empezaron a gritar”, rememoró a Reporte 100.7 el jefe de comisaría decimoprimera, Diego Rodríguez.

Y continuó: “Los guardavidas salieron al rescate y, gracias a su excelente trabajo, pudieron rescatar a tres niños del interior de las aguas, pero cuando regresaron para buscar al cuarto, ya había desaparecido”.

“Los guardavidas nadaron rio abajo, buscaron en la playada del río pero, lamentablemente, no tuvieron un resultado positivo”, explicó el comisario.

Tras el hecho, registrado a las 18 de este viernes, se dio intervención a Prefectura y a Bomberos Zapadores. Las tareas de búsqueda finalizaron anoche a las 00:30hs y retomaron a las 06:30hs de este sábado.

El comisario confirmó que el niño buscado tiene nueve años y se domicilia en un barrio cercano a Bajada Grande; al momento del trágico episodio, se encontraba a resguardo de una vecina, junto a tres chicos más.

No está habilitado el ingreso al río en el balneario de Bajada Grande (foto Reporte 100.7)

En la oportunidad, el funcionario policial ratificó que no está habilitado el ingreso al río en el balneario de Bajada Grande. “Hace mucho tiempo que la playa no está habilitada para bañarse, y lo recomendamos cada vez que ocurre una tragedia”, sentenció Rodríguez. “Y si bien es un espacio que está bien cuidado y parquizado, a los padres que traen a sus hijos, les recordamos que no se pueden meter al río”, recalcó.