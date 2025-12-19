Españoles llegaron por una boda a Paraná y disfrutaron de Viví 25 de Mayo: “es una ciudad preciosa”

Paraná vivió el viernes por la noche una nueva edición del Paseo Viví 25 de Mayo, una propuesta cultural y comercial que convocó a miles de personas para recorrer el centro, realizar compras, disfrutar de la gastronomía local y presenciar espectáculos musicales al aire libre.

La calle 25 de Mayo y el entorno de la plaza central se transformaron en el epicentro de una celebración que reunió a miles de familias, jóvenes y turistas.

Elonce transmitió en vivo desde el lugar, con móviles que recorrieron el paseo y dialogaron con vecinos, comerciantes y músicos, reflejando el clima festivo que se extendió durante toda la noche. La propuesta volvió a consolidarse como un espacio de encuentro que combinó cultura, entretenimiento y actividad económica.

De visita para una boda

En su recorrida por las calles, Elonce se encontró dos parejas que esperaban el show de La Bersuit. Al comenzar la charla una de las jóvenes que disfrutaba del paseo, confesó que era oriunda de España. Mientras, se refrescaba con una cerveza artesanal, contó que llegó desde Valencia a Paraná junto a su novio que es oriundo de esta ciudad.

Española de visita para una boda.

La joven afirmó que visitan la ciudad para participar del casamiento de su cuñada y se mostró muy a gusto con la capital entrerriana. “Es muy linda la ciudad y está muy bueno el evento”, señaló.

El amor lo trajo a Paraná

Uno de los hombres del cuarteto, también dijo que era oriundo de España, aunque aclaró que el amor, lo trajo a vivir hace un año en Paraná. En diálogo con Elonce, sostuvo que se mudó porque “buscaba la tranquilidad y Paraná la tiene. Me encanta”, dijo y aclaró que su esposa es paranaense y el amor lo hizo llegar a la capital entrerriana.

Un español en Paraná.

El español sostuvo que “es una ciudad preciosa. Es como una ciudad grande, pero también, como un pueblo pequeño. Paraná es increíble, hay naturaleza y hay río. Es hermoso”, resumió.

Las parejas de ambos jóvenes españoles, son de Paraná y relataron a Elonce que “trajimos a los españoles para que disfruten del evento y también, estamos esperando a La Bersuit”, afirmaron.

“El año pasado no pudimos estar porque vivimos en España, pero hoy vinimos a disfrutar y ver a La Bersuit”, explicó a Elonce.