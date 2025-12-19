Clavenzani destacó la convocatoria de "Viví 25 de Mayo" y detalló las actividades que se vivirán durante el verano en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El subsecretario de Turismo de Paraná, Agustín Clavenzani, destacó la convocatoria del evento "Viví 25 de Mayo" como motor del comercio local. Confirmó la habilitación del balneario Thompson, el programa de beneficios "Hola Paraná" y los preparativos para la Fiesta Nacional del Mate.
En el marco del evento "Viví 25 de Mayo", la capital entrerriana dio inicio formal a su temporada de verano con una propuesta que combina espectáculos artísticos, gastronomía y beneficios para el sector turístico.
El subsecretario de Turismo de la Municipalidad, Agustín Clavenzani, resaltó que el objetivo central es dotar a la zona comercial de un contenido que genere convocatoria masiva en las jornadas previas a la Navidad.
"Contentos por esto porque motoriza al comercio que obviamente lo necesita todo el año, pero durante estos días hay compras previas a la Navidad", señaló el funcionario respecto a la actividad que mantuvo los locales abiertos en arterias clave como San Martín, Cervantes y 25 de Junio, además de la propia 25 de Mayo.
Recuperación del Thompson
Uno de los anuncios más esperados para la temporada estival es la recuperación del balneario Thompson como espacio apto para el ingreso al agua. Clavenzani explicó que esto es producto de las tareas de saneamiento del arroyo Las Viejas.
"El balance es que el verano que tenía gusto a poco para los propios ciudadanos en Paraná, con playas complejas a veces, hoy cambió. Tenemos el balneario del Thompson habilitado porque hubo una obra de saneamiento que se culmina y hoy podemos disfrutarlo", señaló a Elonce.
Hola Paraná
En cuanto a la captación de visitantes, el municipio lanzó la propuesta "Hola Paraná", un beneficio de 3x2 en alojamiento donde el turista abona dos noches y se aloja tres. Actualmente, hay 15 establecimientos adheridos cuyos nombres y tarifas pueden consultarse en el sitio oficial del área.
Sobre el posicionamiento de la ciudad, el funcionario analizó: "Paraná no se detuvo. Apuntó a la política de captación de eventos con el turismo de reuniones y nos transformamos en un destino de escapada, una opción clara para el rosarino, el rafaelino o el santafesino".
Fiesta del Mate
De cara a los meses de enero y febrero, la agenda local incluirá el ciclo "Música en el Anfiteatro", "Cine bajo las Estrellas" y festivales descentralizados en los barrios. Asimismo, se confirmó que la Fiesta Nacional del Mate se realizará el segundo fin de semana de febrero.
Al respecto, Clavenzani indicó que se está trabajando en la grilla nacional: "Queremos darle lugar a los artistas locales a través del Pre-Mate y traer artistas nacionales que nos permitan contarle al país que Paraná tiene una fiesta de jerarquía".
Finalmente, el subsecretario subrayó el impacto económico de estas iniciativas para los emprendedores locales: "Generar un espectáculo de estas características beneficia al comercio donde trabajan propios paranaenses; hay más de 30 emprendedores gastronómicos trabajando en este evento y el objetivo estaría cumplido".