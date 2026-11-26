La Cámara de Casación ratificó la sentencia de un año de prisión en suspenso contra Jorge Martínez por abuso sexual simple. El fallo también contempló la realización de un taller sobre integridad sexual y 300 horas de trabajo comunitario.
La Justicia confirmó la condena contra Jorge Martínez por abuso sexual simple contra María Florencia Marco, trabajadora de Boca Juniors, luego de que la Cámara de Casación ratificara el fallo dictado en abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22.
De esta manera, quedó firme la pena de un año de prisión en suspenso impuesta al misionero, junto con una serie de medidas que debía cumplir durante un período de tres años.
Entre las obligaciones establecidas en la sentencia figuraron la realización de un taller sobre integridad sexual y el cumplimiento de 300 horas de trabajo comunitario.
Los fundamentos de la condena contra Jorge Martínez
Al momento de dictar la sentencia, los magistrados consideraron acreditado el hecho denunciado y destacaron la coherencia del testimonio de Marco, así como el respaldo de otras declaraciones incorporadas durante el proceso judicial.
Asimismo, el tribunal remarcó la necesidad de abordar el caso con perspectiva de género, teniendo en cuenta el contexto laboral en el que ocurrieron los hechos y la relación de poder existente entre ambas partes.
Con la resolución de la Cámara de Casación, se ratificaron los fundamentos de la sentencia original y quedaron vigentes las medidas dispuestas contra Martínez.