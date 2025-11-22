 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Concordia

Conductor alcoholizado volcó un camión sobre la Autovía Artigas y huyó

El siniestro ocurrió en la madrugada de este sábado, a la altura del kilómetro 244 de la autovía “José Gervasio Artigas”. El conductor se fugó antes de la llegada de la Policía; se presume que viajaba alcoholizado.

22 de Noviembre de 2025
Volcó un camión sobre la Autovía Ruta 14
Volcó un camión sobre la Autovía Ruta 14 Foto: Diario Río Uruguay

El siniestro ocurrió en la madrugada de este sábado, a la altura del kilómetro 244 de la autovía “José Gervasio Artigas”. El conductor se fugó antes de la llegada de la Policía; se presume que viajaba alcoholizado.

Un camión Iveco 440, perteneciente a la firma “El Casereño S.A.”, terminó volcado sobre la autovía nacional ruta 14, mientras transportaba cajones de pollo congelado; el accidente ocurrió pasada las tres de la mañana de este sábado en el kilómetro 244 del sentido sur–norte.

El rodado quedó atravesado en el carril rápido del sentido ascendente, obligando a regular la circulación en una sola mano; en tanto, el acoplado se desprendió producto del vuelco, cayó al cantero central y terminó destruido, esparciendo la carga sobre el suelo.

Volc&oacute; un cami&oacute;n sobre la Autov&iacute;a Ruta 14 (foto Diario R&iacute;o Uruguay)
Volcó un camión sobre la Autovía Ruta 14 (foto Diario Río Uruguay)
(foto La Fusta)
(foto La Fusta)

Al arribar al lugar, los efectivos policiales de la comisaría de Colonia Yeruá constataron que el conductor había abandonado la escena. Testigos ocasionales señalaron que el camionero oriundo de la ciudad de Chajarí -según la documentación hallada en el interior del vehículo- habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del hecho.

Bomberos Voluntarios de Concordia trabajaron en la zona debido al derrame de combustible en la calzada, mientras que se notificó a la empresa propietaria del transporte, que envió una grúa y otro camión para realizar el trasbordo de la mercadería y despejar la ruta.

(foto La Fusta)
(foto La Fusta)
(foto La Fusta)
(foto La Fusta)

Por disposición de la fiscal de Concordia, Daniela Montangie, se ordenaron actuaciones simples en torno al episodio. La circulación continuará asistida hasta tanto se retire por completo el camión y se limpien los restos del siniestro. (fuente Diario Río Uruguay)

Temas:

Autovía Artigas Concordia ruta 14
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso