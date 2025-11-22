Conductor alcoholizado volcó un camión sobre la Autovía Artigas y huyó

Un camión Iveco 440, perteneciente a la firma “El Casereño S.A.”, terminó volcado sobre la autovía nacional ruta 14, mientras transportaba cajones de pollo congelado; el accidente ocurrió pasada las tres de la mañana de este sábado en el kilómetro 244 del sentido sur–norte.

El rodado quedó atravesado en el carril rápido del sentido ascendente, obligando a regular la circulación en una sola mano; en tanto, el acoplado se desprendió producto del vuelco, cayó al cantero central y terminó destruido, esparciendo la carga sobre el suelo.

Volcó un camión sobre la Autovía Ruta 14 (foto Diario Río Uruguay)

(foto La Fusta)

Al arribar al lugar, los efectivos policiales de la comisaría de Colonia Yeruá constataron que el conductor había abandonado la escena. Testigos ocasionales señalaron que el camionero oriundo de la ciudad de Chajarí -según la documentación hallada en el interior del vehículo- habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del hecho.

Bomberos Voluntarios de Concordia trabajaron en la zona debido al derrame de combustible en la calzada, mientras que se notificó a la empresa propietaria del transporte, que envió una grúa y otro camión para realizar el trasbordo de la mercadería y despejar la ruta.

(foto La Fusta)

(foto La Fusta)

Por disposición de la fiscal de Concordia, Daniela Montangie, se ordenaron actuaciones simples en torno al episodio. La circulación continuará asistida hasta tanto se retire por completo el camión y se limpien los restos del siniestro. (fuente Diario Río Uruguay)