Un camión fue consumido por voraz incendio que se presume intencional

La cabina de un camión Fiat 619N1 fue consumido las llamas de un voraz incendio, que se presume intencional; el dueño denunció el faltante de una caja con herramientas. La Justicia ordenó pericias para determinar el origen del fuego.
La cabina de un camión Fiat 619N1 fue consumido las llamas de un voraz incendio, que se presume intencional; ocurrió en la madrugada de este sábado sobre calle Belgrano en barrio Congo, en la localidad de La Paz.
Con la colaboración del propietario y de vecinos, los efectivos policiales del Comando Radioeléctrico, junto a agentes de la División Investigaciones e Inteligencia
Criminal, lograron extinguir el incendio antes de que avanzara hacia otras partes del vehículo.
El dueño relató que el camión había quedado estacionado y que en horas de la madrugada sus padres lo despertaron para advertirle sobre el fuego.
Al acercarse al rodado, el damnificado notó que la puerta del acompañante estaba abierta y que faltaba una caja de chapa con herramientas de mano, lo que motivó la sospecha de un hurto previo al incendio.
Informada la Fiscalía en turno, se ordenó la intervención del Personal de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la investigación del hecho, caratulado como hurto en concurso real con incendio supuestamente intencional.