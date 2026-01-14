“Los policías los meten presos y los fiscales los largan”, acusó comerciante al denunciar reiterados robos

REDACCIÓN ELONCE
El propietario de un negocio relató que delincuentes dañaron un cerco perimetral para intentar ingresar a robar. Expresó su malestar por la reiteración de hechos delictivos: “Los policías los meten presos y los fiscales los largan”, acusó.
Un comerciante de Santa Elena denunció un nuevo intento de robo y daños en su local, luego de que personas desconocidas forzaran el cerco perimetral con una herramienta para intentar ingresar al negocio. El hecho delictivo se sumó a otros episodios similares registrados recientemente en la zona.
Según relató el damnificado, los delincuentes rompieron parte de la malla sima y la tela metálica utilizando una tenaza. Si bien no lograron acceder al interior del comercio debido a una estantería que bloqueaba el paso, provocaron destrozos materiales que generaron preocupación e indignación. “Son la misma basura que quizás uno ayudó, porque jamás se van sin pan cuando vienen pedir. Esa es la impotencia y la bronca que te da”, lamentó en comunicación con FM Brisas de Santa Elena.
“Rompen para robar una botella de vino. ¡Son basura!”, reafirmó al aclarar que no registra inconvenientes para brindar un plato de comida a quien se lo pida.
Reiteración de hechos
El comerciante señaló que no se trató de un hecho aislado y recordó que días atrás se habían producido otros robos en comercios cercanos, incluido uno perteneciente a un familiar. En ese sentido, manifestó su malestar por la reiteración de episodios delictivos y el perjuicio económico que generan, más allá de que en algunos casos no se concrete el robo.
Asimismo, destacó el trabajo policial, pero expresó críticas hacia el funcionamiento del sistema judicial, al considerar que las personas detenidas recuperan la libertad en poco tiempo y vuelven a delinquir. “Los policías los meten presos y los fiscales los largan”, acusó.
El damnificado confirmó que realizó la denuncia correspondiente y alentó a otros vecinos y comerciantes que atraviesen situaciones similares a hacer lo mismo, para que los hechos queden registrados y se pueda avanzar en las investigaciones.
Finalmente, remarcó la necesidad de respuestas concretas frente a la inseguridad y sostuvo que la situación genera temor e impotencia entre quienes trabajan y viven en la zona.