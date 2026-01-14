 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Reclamo por seguridad en Santa Elena

“Los policías los meten presos y los fiscales los largan”, acusó comerciante al denunciar reiterados robos

El propietario de un negocio relató que delincuentes dañaron un cerco perimetral para intentar ingresar a robar. Expresó su malestar por la reiteración de hechos delictivos: “Los policías los meten presos y los fiscales los largan”, acusó. 

14 de Enero de 2026
Comerciante de Santa Elena
Comerciante de Santa Elena Foto: FM Brisas

REDACCIÓN ELONCE

El propietario de un negocio relató que delincuentes dañaron un cerco perimetral para intentar ingresar a robar. Expresó su malestar por la reiteración de hechos delictivos: “Los policías los meten presos y los fiscales los largan”, acusó. 

Un comerciante de Santa Elena denunció un nuevo intento de robo y daños en su local, luego de que personas desconocidas forzaran el cerco perimetral con una herramienta para intentar ingresar al negocio. El hecho delictivo se sumó a otros episodios similares registrados recientemente en la zona.

Según relató el damnificado, los delincuentes rompieron parte de la malla sima y la tela metálica utilizando una tenaza. Si bien no lograron acceder al interior del comercio debido a una estantería que bloqueaba el paso, provocaron destrozos materiales que generaron preocupación e indignación. “Son la misma basura que quizás uno ayudó, porque jamás se van sin pan cuando vienen pedir. Esa es la impotencia y la bronca que te da”, lamentó en comunicación con FM Brisas de Santa Elena.

 

“Rompen para robar una botella de vino. ¡Son basura!”, reafirmó al aclarar que no registra inconvenientes para brindar un plato de comida a quien se lo pida.

 

 

Reiteración de hechos

 

El comerciante señaló que no se trató de un hecho aislado y recordó que días atrás se habían producido otros robos en comercios cercanos, incluido uno perteneciente a un familiar. En ese sentido, manifestó su malestar por la reiteración de episodios delictivos y el perjuicio económico que generan, más allá de que en algunos casos no se concrete el robo.

Comisar&iacute;a de Santa Elena (foto archivo)
Comisaría de Santa Elena (foto archivo)

 

Asimismo, destacó el trabajo policial, pero expresó críticas hacia el funcionamiento del sistema judicial, al considerar que las personas detenidas recuperan la libertad en poco tiempo y vuelven a delinquir. “Los policías los meten presos y los fiscales los largan”, acusó.

 

 

“Los policías los meten presos y los fiscales los largan”

 

El damnificado confirmó que realizó la denuncia correspondiente y alentó a otros vecinos y comerciantes que atraviesen situaciones similares a hacer lo mismo, para que los hechos queden registrados y se pueda avanzar en las investigaciones.

 

Finalmente, remarcó la necesidad de respuestas concretas frente a la inseguridad y sostuvo que la situación genera temor e impotencia entre quienes trabajan y viven en la zona.

Temas:

hechos delictivos intento de robo Santa Elena
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso