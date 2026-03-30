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Choque y vuelco de camiones en el tramo misionero de la ruta nacional 12

El siniestro vial ocurrió a primera hora de este lunes en el kilómetro 1533,4 a la altura del puente Piray Guazú, en Eldorado. Hubo un herido grave, otro leve y tránsito totalmente interrumpido en sentido ascendente.

30 de Marzo de 2026
Choque y vuelco de camiones
Choque y vuelco de camiones Foto: Misiones online

El siniestro vial ocurrió a primera hora de este lunes en el kilómetro 1533,4 a la altura del puente Piray Guazú, en Eldorado. Hubo un herido grave, otro leve y tránsito totalmente interrumpido en sentido ascendente.

Un siniestro vial entre dos camiones generó un corte total sobre el tramo misionero de la Ruta Nacional 12, a la altura del puente Piray Guazú, en Eldorado.

 

El hecho se registró cerca de las 06:20 en el kilómetro 1533,4, donde colisionaron lateralmente un camión Scania 112 y un Mercedes Benz Accelo 915, ambos de color blanco.

Choque y vuelco de camiones (foto Misiones online)
Choque y vuelco de camiones (foto Misiones online)

Como consecuencia del impacto, una persona resultó con heridas graves y otra sufrió lesiones leves.

 

Uno de los vehículos terminó fuera de la calzada, mientras que el otro quedó sobre el puente, obstruyendo completamente el paso en sentido ascendente.

Choque y vuelco de camiones (foto Misiones online)
Choque y vuelco de camiones (foto Misiones online)

En el lugar trabajan efectivos de la Policía, Gendarmería Nacional, Bomberos y una ambulancia de Puerto Piray.

 

Desde las autoridades recomiendan evitar la zona, prever demoras y circular con extrema precaución, ya que el operativo continúa en desarrollo y el tránsito permanece totalmente interrumpido.

Temas:

Ruta Nacional 12 siniestro vial Choque y vuelco de camiones
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