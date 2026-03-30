Choque y vuelco de camiones en el tramo misionero de la ruta nacional 12

El siniestro vial ocurrió a primera hora de este lunes en el kilómetro 1533,4 a la altura del puente Piray Guazú, en Eldorado. Hubo un herido grave, otro leve y tránsito totalmente interrumpido en sentido ascendente.
Un siniestro vial entre dos camiones generó un corte total sobre el tramo misionero de la Ruta Nacional 12, a la altura del puente Piray Guazú, en Eldorado.
El hecho se registró cerca de las 06:20 en el kilómetro 1533,4, donde colisionaron lateralmente un camión Scania 112 y un Mercedes Benz Accelo 915, ambos de color blanco.
Como consecuencia del impacto, una persona resultó con heridas graves y otra sufrió lesiones leves.
Uno de los vehículos terminó fuera de la calzada, mientras que el otro quedó sobre el puente, obstruyendo completamente el paso en sentido ascendente.
En el lugar trabajan efectivos de la Policía, Gendarmería Nacional, Bomberos y una ambulancia de Puerto Piray.
Desde las autoridades recomiendan evitar la zona, prever demoras y circular con extrema precaución, ya que el operativo continúa en desarrollo y el tránsito permanece totalmente interrumpido.