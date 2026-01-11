Un auto se prendió fuego tras chocar contra el guardarrail sobre Ruta 39

Un automóvil con tres ocupantes chocó contra el guardarraíl y se incendió por completo en la Ruta Provincial 39. Los heridos sufrieron lesiones leves y la traza permaneció cortada al tránsito durante una hora por pericias.
Choque e incendio sobre Ruta Provincial 39.
Un grave siniestro vial se registró esta madrugada en la Ruta Provincial 39, a la altura del puente conocido como “Cañada de los Chanchos”, en el tramo comprendido entre Villa Mantero y Basavilbaso, donde un automóvil se incendió por completo tras impactar contra el guardarraíl.
Al arribar al lugar, personal policial constató que sobre el guardarraíl norte de la ruta se encontraba un automóvil Volkswagen Fox, con dominio colocado, totalmente incendiado y con daños del 100% en su estructura.
En el vehículo se desplazaban tres personas, identificadas por sus iniciales y edades: J.V., de 21 años; M.V., de 21 años; y S.V., de 13 años, todos con domicilio en la ciudad de Basavilbaso. Como consecuencia del hecho, los ocupantes resultaron con lesiones de carácter leve.
De acuerdo a las primeras averiguaciones, el rodado circulaba en sentido Este–Oeste y, por causas que se tratan de establecer, habría colisionado contra el guardarraíl. Tras el impacto, se inició un foco ígneo que rápidamente envolvió al vehículo.
Luego del choque y ante el incendio, dos de los ocupantes lograron salir del automóvil y se arrojaron hacia la banquina, que presenta una pendiente pronunciada, quedando a unos cinco metros por debajo del nivel de la calzada. Ambos fueron asistidos por personas que transitaban por el lugar hasta la llegada de los servicios de emergencia.
Como consecuencia del siniestro, la Ruta Provincial Nº 39 permaneció totalmente cortada al tránsito durante aproximadamente una hora, mientras personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.
En el lugar trabajaron efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Basavilbaso, quienes lograron controlar el incendio y asegurar la zona para permitir luego la normalización del tránsito.