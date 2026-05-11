Caso Kathaleyha. La Justicia dictó condena contra los padres de Kathaleyha, la beba de dos meses y medio que murió víctima de maltrato infantil. El veredicto fue emitido tras un extenso juicio por jurados que se desarrolló durante ocho jornadas y culminó con la declaración de culpabilidad para ambos progenitores.

Las fiscales Valeria Vilchez y Evangelina Santana brindaron detalles sobre la resolución judicial de la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, y señalaron que la Fiscalía había solicitado la condena por homicidio agravado por el vínculo tanto para Ariana Gisela González como para Cristian Gabriel Hernández, padres de la víctima.

“Se dictó una sentencia de condena de culpabilidad, un veredicto de culpabilidad en juicio por jurados”, explicó Santana, quien remarcó que durante el debate no estuvo en discusión la filiación de ambos acusados, sino las circunstancias que provocaron la muerte de la beba.

Las condenas

El jurado popular declaró culpable al padre de Kathaleyha y recibió la pena de prisión perpetua. En tanto, la madre fue condenada a 16 años de prisión de cumplimiento efectivo debido a que el tribunal entendió que existían circunstancias extraordinarias de atenuación de la pena.

Según detallaron las fiscales, durante el juicio, la defensa de la mujer sostuvo que la muerte había sido consecuencia de un accidente o una caída y también planteó un contexto de violencia de género que, según argumentaron, limitaba su capacidad de actuar.

Sin embargo, para la Fiscalía quedó acreditada la responsabilidad de ambos en el hecho. “Se pudo acreditar en el juicio la responsabilidad de los dos en el hecho”, sostuvo Santana.

Caso Kathaleyha: fiscales consideraron como “justa” la condena a los padres de la beba

El rol del jurado popular

Vilchez explicó que la figura aplicada a la madre contemplaba una escala penal de entre ocho y 25 años. La Fiscalía había solicitado una pena de 23 años, aunque finalmente la jueza resolvió imponer 16 años de prisión.

Las funcionarias judiciales valoraron especialmente la participación ciudadana en el juicio por jurados y señalaron la importancia de visibilizar casos de maltrato infantil. “Nos parece importante visibilizar estas circunstancias del maltrato infantil y las consecuencias que puede traer en la vida de una pequeña tan chiquitita”, expresó Vilches.

Finalmente, Santana consideró que el resultado judicial fue adecuado. “La conclusión final fue buena. Nosotros concluimos que fue una sentencia justa”, afirmó.