Prisión perpetua para el padre y 16 años de prisión para la madre de la beba que murió víctima de maltrato

Homicidio de Kathaleyha. La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, impuso la pena de prisión perpetua a Cristian Gabriel Hernández, a quien un jurado popular declaró culpable el 22 de abril pasado del delito de “Homicidio agravado por el vínculo”, y condenó a 16 años de prisión de cumplimiento efectivo a Ariana Gisela González, por haber sido declarada penalmente responsable del delito de “Homicidio agravado por el vínculo en circunstancias extraordinarias de atenuación”.

La resolución fue adoptada en el marco del legajo “González, Ariana Gisela-Hernández, Cristian Gabriel S/Homicidio agravado por el vínculo”. Además, la magistrada resolvió no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua formulada por el defensor oficial Rodrigo Juárez, quien asistió a Hernández.

La jueza Castagno dispuso también, hasta que la sentencia quede firme, la prórroga de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario de Hernández -que deberá contar con un dispositivo electrónico- y de González.

La audiencia de cesura, durante la cual las partes plantearon sus argumentos sobre la pena que deberían cumplir los imputados, se efectuó en los Tribunales de Paraná el 23 de abril pasado. Ese día las fiscales Valeria Vilchez y Evangelina Santana pidieron la pena de prisión perpetua para Hernández y la condena a 23 años de prisión para González.

Por su parte las defensoras oficiales Mariana Montefiori y Antonela Manfredi, que asistieron a la imputada, solicitaron una pena de 8 años de prisión, mientras que el defensor Juárez -que lo asistió junto a su colega Fernando Callejo-, planteó la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua para Hernández.

Se trató del juicio por jurados número 158 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

"Violencia extrema"

Durante el juicio, la fiscal Evangelina Santana brindó un relato estremecedor, afirmando que "a Kathaleya la destruyeron González y Hernández". La pequeña apenas tenía dos meses.

Según expresó, la beba sufrió agresiones repetidas durante semanas que le provocaron 18 lesiones externas y múltiples lesiones internas, incluyendo cinco costillas rotas y sangrado en la cabeza y ojos. La muerte de la pequeña ocurrió el 12 de octubre de 2021, tras ingresar al Hospital Militar de Paraná con gravísimas lesiones que la ciencia forense ahora deberá explicar ante el jurado popular. Todo ocurrió en la casa que compartían sobre las calles Arroyo Correntoso y Medrano, de la capital entrerriana.