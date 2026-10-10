Piden ayuda para localizar a un hombre de 60 años desaparecido en Concepción del Uruguay

La búsqueda de Carlos María Valerio González, un hombre de 60 años, moviliza a la Policía de Entre Ríos, que solicitó la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. La Jefatura Departamental Uruguay informó que sus familiares radicaron una denuncia de localización luego de perder contacto con él.

Según manifestaron sus allegados, González fue visto por última vez entre el jueves 8 y el viernes 9 de octubre, cuando se encontraba en su domicilio. Posteriormente, se retiró caminando en dirección a la zona de la ruta y desde ese momento se desconoce dónde está.

La familia expresó una profunda preocupación por su integridad, debido a que es la primera vez que el hombre se ausenta de su hogar sin avisar ni mantener contacto. Por ese motivo, las autoridades difundieron sus características físicas y la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

(PER)

Cómo reconocer a Carlos María Valerio González

El hombre tiene aproximadamente 1,65 metros de estatura, contextura robusta, cabello canoso y utiliza lentes de aumento. Estos datos fueron proporcionados para facilitar su identificación ante posibles avistamientos.

Al momento de ausentarse vestía una remera blanca de mangas cortas, pantalón negro y zapatos marrones con cordones blancos. Además, llevaba una mochila mediana con estampado camuflado, en cuyo interior tenía prendas de vestir.

Otro dato importante es que González no posee teléfono celular, circunstancia que dificulta la posibilidad de establecer contacto directo con él. Sus familiares esperan recibir información que permita conocer su ubicación.

Dónde comunicarse para aportar información

Desde la Jefatura Departamental Uruguay solicitaron a los vecinos que colaboren con cualquier dato certero que pueda contribuir a localizar al hombre de 60 años.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse con el Comando Radioeléctrico a los números 101, 911 o 3442-424222. También pueden acercarse a la dependencia policial más cercana.

La búsqueda continúa mientras la familia aguarda novedades sobre su ubicación. Las autoridades reiteraron la importancia de comunicar inmediatamente cualquier información que pueda resultar útil para encontrarlo.