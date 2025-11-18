Amenazó a una mujer que tomó préstamo informal de $30 mil y exigía cobrar $600.000

REDACCIÓN ELONCE
Un prestamista fue detenido en Concordia, tras reclamar mediante amenazas con un arma, el pago de un préstamo de $30.000 que se había convertido en una deuda de $600.000. Los detalles de los allanamientos y los elementos secuestrados.
La Policía de Concordia llevó a cabo una serie de allanamientos en el marco de una investigación por préstamos ilegales en Concordia, luego de que una mujer denunciara haber sido amenazada con un arma de fuego por una deuda originada en un crédito informal de apenas $30.000. Según la denuncia, el agresor reclamaba el pago de $600.000, cifra que argumentó como resultado de intereses acumulados de manera irregular.
El hecho había ocurrido este lunes, cuando un hombre de 28 años llegó hasta la vivienda de la víctima y, portando un arma de fuego, la intimidó para exigir el pago. La mujer radicó la denuncia y permitió el avance de la investigación a cargo del personal de Comisaría Séptima.
Secuestros y procedimientos en varios domicilios
Los allanamientos se realizaron durante la tarde, en domicilios ubicados en las calles La Pampa y Teniente Ibáñez, como así también en Yamandú Rodríguez y calle 58. En los operativos se logró el secuestro de una importante cantidad de elementos vinculados a la actividad de usura.
Entre los objetos incautados se encontraron: 22 cartuchos calibre 9 mm; 20 cartuchos calibre 32 largo; 38 cartuchos calibre 22 corto; 35 cartuchos calibre 22 largo; 4 cartuchos calibre 12/70 marca FM PG; 4 teléfonos celulares; 3 libretas con anotaciones diversas; 33 recibos de pago de dinero; 3 pagarés por 10.520 dólares cada uno; 47 gramos de marihuana; y, una suma importante de dinero en efectivo.
El material secuestrado confirmó la existencia de una estructura dedicada a otorgar préstamos informales con intereses desmedidos, un esquema que involucra intimidaciones, cobros abusivos y amenazas a personas de bajos recursos.
Un detenido y más personas identificadas
Como resultado de los procedimientos, un hombre de 32 años quedó detenido y otras cuatro personas —tres mujeres y un hombre— fueron identificadas y quedaron sujetas a la investigación.
De acuerdo con fuentes policiales, este tipo de maniobras es habitual en sectores vulnerables de la ciudad, donde los prestamistas informales aprovechan la necesidad económica para imponer condiciones abusivas. “El negocio del préstamo ilegal a personas de bajos recursos es cotidiano, con intereses desmedidos y amenazas ante los atrasos”, indicaron desde la fuerza.
La denuncia de la víctima permitió avanzar con la causa y obtener pruebas claves que serán enviadas a la Justicia. La Policía destacó la importancia de que estos hechos se denuncien para poder investigar y desarticular redes dedicadas a la usura y la intimidación.