Detuvieron a un hombre por abuso sexual y producción de material de explotación infantil

Una investigación por abuso sexual derivó en la detención de un hombre de 27 años acusado de producir y almacenar material vinculado a la explotación de menores, además de un hecho de violación con acceso carnal contra una víctima de menos de 13 años. La causa avanzó durante enero a partir de alertas remitidas por organismos especializados en delitos contra la infancia.

El expediente se originó el 9 de enero, cuando el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad recibió reportes enviados por el National Center for Missing and Exploited Children, entidad que monitorea la difusión de contenidos ilegales en la red. Según la información oficial, los avisos señalaban la existencia de unos 200 archivos subidos a internet desde cuentas asociadas a un mismo usuario.

El rastreo digital y la identificación del sospechoso

A partir de esos datos, se iniciaron tareas de análisis informático para determinar el origen de las publicaciones. Entre el material detectado, los investigadores advirtieron un video de elaboración doméstica, lo que permitió orientar el trabajo hacia la posible localización del responsable.

Con esa evidencia, se logró establecer un domicilio en el barrio porteño Padre Rodolfo Ricciardelli. Con autorización judicial, se dispuso un operativo para registrar la vivienda y asegurar elementos que pudieran resultar de interés para la causa.

Material secuestrado. Foto: Agencia NA.

Durante el procedimiento se incautaron una computadora y un teléfono celular, dispositivos que quedaron bajo custodia para su posterior peritaje técnico. En el mismo contexto, el acusado fue arrestado y trasladado para quedar a disposición de la Justicia.

Prisión preventiva y posibles penas

El análisis preliminar del contenido almacenado confirmó la presencia de archivos vinculados a la explotación infantil. Además, según trascendió en la investigación, surgieron indicios que lo relacionan con un hecho de abuso sexual cometido contra un menor.

Tras la audiencia correspondiente, el juez interviniente dispuso la prisión preventiva mientras avanza el proceso. De acuerdo al encuadre legal, el imputado podría enfrentar penas de entre 6 y 15 años por el delito con acceso carnal, a lo que se sumarían condenas adicionales por la elaboración y almacenamiento de ese tipo de contenido.