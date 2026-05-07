Allanamientos por disputa entre familias terminaron con cuatro detenidos

REDACCIÓN ELONCE
La Policía realizó allanamientos en el barrio Los Pájaros de Concordia tras un conflicto entre familias por caballos. Secuestraron un arma de fuego, municiones y detuvieron a cuatro personas, una de ellas con pedido de captura vigente.
Los allanamientos en Concordia realizados este jueves en el barrio Los Pájaros terminaron con el secuestro de un arma de fuego, municiones y cuatro personas detenidas, en el marco de una investigación por una disputa entre familias vinculada a unos caballos.
El operativo fue llevado adelante por personal de distintas áreas y comisarías de la Jefatura Departamental Concordia, luego de un hecho ocurrido el miércoles que derivó en agresiones físicas y amenazas con armas de fuego.
Según se informó oficialmente, el conflicto se originó en el contexto de problemas de vieja data entre las partes involucradas y motivó la intervención de la Justicia para ordenar diversos procedimientos en viviendas de la zona.
Secuestraron una pistola y municiones
Durante los allanamientos, los efectivos policiales lograron secuestrar una pistola marca Bersa calibre .22, además de 44 proyectiles marca Orbea y seis cartuchos de fogueo calibre .23.
En uno de los domicilios intervenidos, también fue detenido un hombre de 52 años sobre quien pesaba un pedido de captura y detención vigente.
Asimismo, por disposición judicial quedaron detenidos dos jóvenes de 18 y 22 años y una mujer de 55 años, acusados por el delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego.
La investigación continúa bajo las directivas de la Justicia para determinar las responsabilidades de los involucrados en el conflicto ocurrido en el barrio Los Pájaros de Concordia. Elonce.