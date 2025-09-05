Allanamientos en Concordia: secuestraron cocaína, un revólver y detuvieron a dos personas

Personal de Comisaría Séptima de Concordia concretó este viernes allanamientos en viviendas de los barrios Larroca, Las Viñas y Lavardén, en el marco de una investigación judicial. Las medidas se dispusieron a raíz de un hecho ocurrido en calles J. J. Valle y 53 Oeste, donde dos hombres en un motovehículo habrían amenazado con un arma de fuego a una mujer, en el marco de conflictos previos con los hijos de la damnificada.

Los procedimientos contaron con la intervención de la Fiscalía a cargo de la Dra. Natalia Conti, quien dispuso las medidas judiciales correspondientes.

Secuestro de armas y droga

En una de las viviendas allanadas, la Policía secuestró un revólver marca Tala calibre .22 y tres cartuchos del mismo calibre. Por disposición de la fiscal interviniente, fue detenido un hombre de 25 años acusado de tenencia ilegal de arma de fuego.

En otro domicilio, los efectivos encontraron siete envoltorios con cocaína, dos teléfonos celulares, una libreta con anotaciones y la suma de $275.000 en efectivo. Allí quedó detenida una mujer de 34 años, imputada por infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo.

Dos detenidos y causa en trámite

Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia. Desde la fuerza se destacó que los allanamientos fueron positivos y forman parte de las acciones de investigación y control vinculadas a delitos de portación de armas y venta de estupefacientes en Concordia.