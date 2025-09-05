 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Investigación por narcomenudeo

Reincidencia y secuestro de droga y dinero tras allanamiento en vivienda de Villaguay

Se realizó un allanamiento en Villaguay en el marco de la Ley 10.566. Se incautaron cocaína, marihuana, celulares y más de $565 mil. La principal investigada es reincidente en delitos vinculados al narcomenudeo.

5 de Septiembre de 2025
Allanamiento en Villaguay por narcomenudeo.
Allanamiento en Villaguay por narcomenudeo. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Allanamiento en Villaguay. Un operativo policial se llevó a cabo este viernes en Villaguay en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo. El procedimiento estuvo a cargo de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Villaguay, con apoyo del Grupo Especial.

 

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en Cortada Pública, entre calles Echaniz y Acosta, y se extendió por casi tres horas. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. Nadia P. Benedetti, con la intervención del fiscal Dr. Mauro R. Quirolo.

Secuestro de drogas y dinero en efectivo

 

Durante la diligencia, los efectivos secuestraron varios envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo por un total de $565.800 y teléfonos celulares que serán peritados en la investigación.

 

En el lugar se identificaron a tres personas, dos hombres y una mujer, aunque no se dispusieron detenciones.

Reincidencia en la causa

 

Fuentes policiales confirmaron que la principal investigada es reincidente en este tipo de hechos. La misma vivienda ya había sido allanada en oportunidades anteriores, donde también se incautaron estupefacientes y dinero.

 

Este nuevo operativo refuerza la continuidad de las acciones contra la venta y distribución de drogas en la provincia. Desde el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía de Entre Ríos remarcaron el compromiso en la lucha contra el narcomenudeo en el territorio entrerriano.

Temas:

Villaguay Drogas allanamiento narcomenudeo
