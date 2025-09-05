Reincidencia y secuestro de droga y dinero tras allanamiento en vivienda de Villaguay

REDACCIÓN ELONCE
Allanamiento en Villaguay. Un operativo policial se llevó a cabo este viernes en Villaguay en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo. El procedimiento estuvo a cargo de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Villaguay, con apoyo del Grupo Especial.
El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en Cortada Pública, entre calles Echaniz y Acosta, y se extendió por casi tres horas. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. Nadia P. Benedetti, con la intervención del fiscal Dr. Mauro R. Quirolo.
Secuestro de drogas y dinero en efectivo
Durante la diligencia, los efectivos secuestraron varios envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo por un total de $565.800 y teléfonos celulares que serán peritados en la investigación.
En el lugar se identificaron a tres personas, dos hombres y una mujer, aunque no se dispusieron detenciones.
Reincidencia en la causa
Fuentes policiales confirmaron que la principal investigada es reincidente en este tipo de hechos. La misma vivienda ya había sido allanada en oportunidades anteriores, donde también se incautaron estupefacientes y dinero.
Este nuevo operativo refuerza la continuidad de las acciones contra la venta y distribución de drogas en la provincia. Desde el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía de Entre Ríos remarcaron el compromiso en la lucha contra el narcomenudeo en el territorio entrerriano.