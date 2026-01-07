Hallaron el cuerpo del adolescente que era buscado en el río Paraná

Adolescente ahogado en el río Paraná.

El adolescente de 16 años que estaba desaparecido tras arrojarse al río Paraná en Puerto General San Martín fue hallado en la mañana de este miércoles.

Agentes de Prefectura encontraron el cuerpo en la bajada de Bella Vista, prácticamente en el mismo lugar en el que había ingresado al agua cuando desapareció.

El adolescente era intensamente buscado desde la tarde de este martes, cuando dieron señales de alerta porque no podían encontrarlo.

La denuncia sobre la desaparición del menor de edad fue realizada a la línea 106 por un testigo que observó a un grupo de chicos que se encontraban jugando en la orilla del río, a metros de la guardería Náutica “Bella Vista”, publicó La Capital.

Esa persona indicó que uno de ellos ingresó a las aguas sumergiéndose, pero no salió a la superficie. La situación de emergencia fue notificada a Prefectura Naval, que tiene jurisdicción sobre el río, pero también se sumaron en apoyo de la búsqueda los Bomberos Voluntarios y Zapadores de San Lorenzo.

El rastrillaje se realizó en ese sector del río hasta que anocheció y por razones de seguridad las tareas fueron suspendidas hasta hoy. Este miércoles, con los primeros rayos de sol el personal de Prefectura volvió a rastrillar la zona con la asistencia de buzos tácticos y poco después de las 10 los efectivos hallaron sumergido el cuerpo del chico prácticamente en la zona donde se había tirado al agua.

Desde Prefectura indicaron que la causa judicial en este caso está a cargo de la fiscal de San Lorenzo, Luisina Paponi.