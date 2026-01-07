 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Santa Fe

Hallaron el cuerpo del adolescente que era buscado en el río Paraná

El adolescente de 16 años se había arrojado al agua en la zona de la bajada de Bella Vista en la tarde de este martes. Lo encontró Prefectura prácticamente en el mismo lugar en el que había desaparecido.

7 de Enero de 2026
Bajada Bella Vista en Puerto San Martín, San Martín
Bajada Bella Vista en Puerto San Martín, San Martín Foto: archivo

El adolescente de 16 años se había arrojado al agua en la zona de la bajada de Bella Vista en la tarde de este martes. Lo encontró Prefectura prácticamente en el mismo lugar en el que había desaparecido.

Adolescente ahogado en el río Paraná.

 

El adolescente de 16 años que estaba desaparecido tras arrojarse al río Paraná en Puerto General San Martín fue hallado en la mañana de este miércoles.

 

Agentes de Prefectura encontraron el cuerpo en la bajada de Bella Vista, prácticamente en el mismo lugar en el que había ingresado al agua cuando desapareció.

 

El adolescente era intensamente buscado desde la tarde de este martes, cuando dieron señales de alerta porque no podían encontrarlo.

La denuncia sobre la desaparición del menor de edad fue realizada a la línea 106 por un testigo que observó a un grupo de chicos que se encontraban jugando en la orilla del río, a metros de la guardería Náutica “Bella Vista”, publicó La Capital.

 

Esa persona indicó que uno de ellos ingresó a las aguas sumergiéndose, pero no salió a la superficie. La situación de emergencia fue notificada a Prefectura Naval, que tiene jurisdicción sobre el río, pero también se sumaron en apoyo de la búsqueda los Bomberos Voluntarios y Zapadores de San Lorenzo.

 

El rastrillaje se realizó en ese sector del río hasta que anocheció y por razones de seguridad las tareas fueron suspendidas hasta hoy. Este miércoles, con los primeros rayos de sol el personal de Prefectura volvió a rastrillar la zona con la asistencia de buzos tácticos y poco después de las 10 los efectivos hallaron sumergido el cuerpo del chico prácticamente en la zona donde se había tirado al agua.

 

Desde Prefectura indicaron que la causa judicial en este caso está a cargo de la fiscal de San Lorenzo, Luisina Paponi.

Temas:

río Paraná ahogado en el río Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso