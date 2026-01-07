Buscan a un adolescente que desapareció en el río Paraná

Un chico de 16 años que se estaba bañando en el río Paraná desapareció este martes a la altura de la bajada de Bella Vista, en la localidad de Puerto General San Martín, en la provincia de Santa Fe.

Agentes de la Prefectura Naval comenzaron con la búsqueda con colaboración de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo.

Los voluntarios del Cuartel se dirigieron hasta el lugar para dar apoyo en tierra a las embarcaciones y puesteros de la Prefectura Naval Argentina, seccional Bajo Paraná que trabaja en la zona cercana a Juan Domingo Perón y Manuel Belgrano, de Puerto General San Martín.

Según la denuncia que recibió el 106, una persona observó cerca de las 15 a un grupo de menores que se encontraban jugando a la orilla del río, a metros de la guardería Náutica “Bella Vista”. El testigo indicó que uno de ellos ingresó a las aguas sumergiéndose, pero no salió a la superficie, indica La Capital.

La Prefectura del Bajo Paraná llegó tanto por tierra como por el río, constató el hecho y comenzó la búsqueda, que también utilizó buzos de Rosario.