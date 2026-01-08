Enero en la Feria de Salta y Nogoyá: "El movimiento bajó", afirmaron los feriantes

Los puestos de la Feria de Salta y Nogoyá transitan un enero más calmo en comparación con diciembre, cuando las ventas se movieron con fuerza por las fiestas. Con el móvil de Elonce, distintos feriantes evaluaron la temporada y coincidieron en que las primeras semanas del mes suelen registrar menor circulación por las vacaciones y el clima.

Antonela, integrante de una cooperativa de aromatizantes naturales, repasó el cierre del año pasado: “Venimos de un diciembre muy agitado. Estuvimos en varias ferias, en la del regalo del municipio y en la Plaza Carbó en Manos Entrerrianas”. Sobre el enero actual dijo que “bajó un poquito el movimiento porque muchos se van de vacaciones, pero tenemos clientela de la zona y seguimos recibiendo pedidos”.

Productos y hábitos de consumo

Consultada por las preferencias, detalló que “las estrellas son la orquídea, el té verde y los difusores con nardo y pasiflora”. También mencionó que los productos son elaborados con base en aromaterapia y que “somos una cooperativa de mujeres de Paraná y estamos muy contentas de tener nuestro espacio en la feria”.

En la Feria de Salta y Nogoyá el movimiento está tranquilo. Foto: Elonce.

En otro rubro, Paulo, vendedor de mates y yerbas, resumió el clima comercial: “Tranquilo, como siempre. Todos los veranos la feria merma bastante”. Atribuyó el fenómeno al calor y explicó que “nosotros vendemos mates y yerbas agroecológicas. Hay como un boom con lo agroecológico y la gente empezó a consumir mejor”. Indicó que los precios van “desde 6.000 la más económica, hasta 8.000 pesos el kilo”.

Más adelante, una vendedora de juguetes coincidió con la tendencia: “Demasiado tranquilo para mi gusto. Enero y febrero son así”. No obstante, destacó que diciembre “tuvo mucho movimiento” por las fiestas y que mantiene una clientela estable.