 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Villaguay

Acusado de abuso sexual fue encontrado no culpable por un jurado popular

Luego de 3 días de deliberaciones, un jurado popular declaró no culpable a un hombre acusado de abuso sexual en la ciudad de Villaguay.

5 de Septiembre de 2025
El Centro de Convenciones “Papa Francisco”
El Centro de Convenciones “Papa Francisco”

Un jurado popular de Villaguay declaró no culpable a un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado. La resolución fue adoptada luego de 3 días de deliberaciones que se realizaron en el Centro de Convenciones “Papa Francisco”, de esa ciudad.

 

El proceso, que se llevó a cabo a cabo a puertas cerrados por tratarse de una causa de abuso, estuvo dirigido por la jueza Melisa Ríos.

 

El Ministerio Pupilar fue representado por María Victoria Federik y la querella por la abogada María Laura Barbar.

Al tratarse de un causa de acción privada no hubo acción del Ministerio Público Fiscal.

 

La defensa del hombre declarado no culpable, estuvo a cargo de los abogados Guillermo Vidal y Rubén Pagliotto.

 

Temas:

Villaguay jurado popular no culpable Abuso sexual
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso