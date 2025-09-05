Cambio de beba en hospital: abogado aportó videos para adjudicar responsabilidades al director

Avanza la investigación por el caso de la beba cuyo cuerpo fue intercambiado por el de otra en el hospital Masvenat de Concordia. “La causa está encaminada”, aseguró el abogado Nicolás Baldini, quien representa a los padres de Valentina; y confirmó que sumó al legajo judicial dos videograbaciones que muestran al director del nosocomio, Dr. Mauro Dodorico, y a personal de seguridad en un episodio donde familiares de la bebé fueron intimidados en lugar de recibir respuestas.

"Adquirimos videograbaciones del día 28 a la mañana en las que se observa al director del hospital junto a un personal de seguridad. Allí se le manifestaba a la tía de Valentina que estaba cometiendo un delito y que iba a ser retirada por la Policía. Todo este material será incorporado al legajo penal, ya que entendemos que además de la situación ocurrida, se configura un mal desempeño y abuso de autoridad como funcionario público. Son dos delitos que pueden imputarse, dado que en la filmación se ve un accionar que buscó amedrentar e intimidar a la familia, sin dar respuestas concretas sobre el paradero de la beba, cuando en ese momento solo les decían que era la única recién nacida en el hospital", repasó Baldini.

Baldini se preguntó “cómo el director del hospital y los representantes manifestaban que no había otra bebé, que hacía tres días no había fallecido otra recién nacida, pero después aparece el cuerpo”. Y agregó: “Incluso cuando comunican que aparece el cuerpo, en la caja que le entregan a la mamá para su reconocimiento con el médico forense, figuraba un nombre masculino. Son situaciones extrañas, que no coinciden”.

En ese sentido, sostuvo: “El director del hospital pretendió desligar responsabilidades al responder que ya se habían iniciado las denuncias penales correspondientes y una información sumaria”. Sin embargo, remarcó: “El director del hospital es responsable de la administración de la salud y debe realizar el contralor de los profesionales”.

En paralelo, el abogado confirmó que una psicóloga se puso a disposición de la familia “debido a la omisión del Estado provincial”. En ese sentido, mencionó la existencia de un proyecto de ley para la adhesión de Entre Ríos a normativas nacionales como la “Ley Johanna” y la “Ley Mariposa”, que establecen protocolos específicos en casos de mortinatos y fallecimientos perinatales. "En nuestra provincia hay un vacío legal en ese sentido", apuntó el letrado en diálogo con el programa “El Radar de las Noticias”.

Sobre el caso

Una mujer de San José de Feliciano radicó una denuncia policial luego de detectar irregularidades en el cuerpo de su hija recién nacida, fallecida días después del parto en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

El hecho ocurrió el 13 de agosto, cuando se produjo el nacimiento y posterior deceso de la beba. Sin embargo, al momento del velorio en Feliciano, la familia advirtió inconsistencias: el cuerpo presentaba signos de congelamiento y aún conservaba el cordón umbilical, pese a que a la pequeña ya se le había practicado el corte.

Dr. Mauro Dodorico, director del Hospital Masvernat de Concordia

Tras la denuncia, se abrió una investigación judicial y el hospital inició actuaciones administrativas para determinar las responsabilidades y esclarecer cómo se produjo el intercambio de cuerpos.

El director del Hospital Masvernat de Concordia, Dr. Mauro Dodorico, explicó que se revisaron los protocolos internos del nosocomio y se constató que la documentación administrativa estaba en orden. Sin embargo, se identificó que el bebé rotulado como Valentina no era el entregado a la familia.

Dodorico destacó que, aunque no se detectaron anomalías entre los empleados de la morgue, se denunció el hecho a la Fiscalía y se entregó toda la documentación pertinente para esclarecer la situación.