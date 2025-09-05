 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Tras veredicto de un jurado popular

Dictaron 14 años de cárcel a garrapiñero acusado de abuso sexual en Gualeguaychú

Oscar Alfredo Irigoyen enfrentó su segundo juicio por jurados populares la semana pasada y fue condenado a la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser declarado culpable del abuso sexual de su hija cuando tenía 14 años.

5 de Septiembre de 2025
Oscar Alfredo Irigoyen
Oscar Alfredo Irigoyen Foto: archivo

El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú y juez técnico Mauricio Derudi, impuso este viernes a Oscar Alfredo Irigoyen la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo y accesorias legales -arts. 5, 12, 45, 55, 119, tercer y cuarto párrafo inc. b) del Código Penal de la Nación, 452 y subs. del Código Procesal Penal de Entre Ríos, 92 y concs. de la Ley Nº 10.746-, por encontrarlo autor responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por ser el autor progenitor de la víctima”.

 

El magistrado le ordenó también al imputado, hasta que la condena quede firme, prisión domiciliaria con colocación de tobillera electrónica y le prohibió mantener cualquier tipo de contacto y comunicación, por cualquier vía o medio, tanto por sí como por interpósita persona, con la víctima. Y, desestimó, en cambio, el pedido de la Fiscalía de aplicarle al imputado prisión preventiva y una pena de 16 años.

 

La sentencia del juez se conoció luego de que un jurado popular encontrara “culpable” a Irigoyen durante un proceso que se desarrolló en Gualeguaychú entre 25 y el 28 de agosto próximos pasados y que se realizó a puertas cerradas por tratarse de un delito contra la integridad sexual.

 

Intervinieron en el juicio, como juez técnico, Mauricio Derudi; el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Lisandro Beherán. La defensa del imputado, fue ejercida por la abogada María Amelia Angerosa.

 

Se trató del centésimo trigésimo séptimo juicio por jurados que se realizará en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Temas:

Gualeguaychú Juicio por jurados Abuso sexual jurado popular
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso