Accidente fatal: cuatro personas murieron en Ruta 5 al intentar esquivar un camión

Un accidente fatal se registró en la noche del lunes en la Ruta Nacional 5, a la altura del partido bonaerense de 9 de Julio, donde cuatro personas perdieron la vida tras un choque frontal ocurrido en medio de una maniobra evasiva.

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 284, cerca de las 21:50, y es investigado por la Justicia. Las víctimas fueron identificadas como Julio, Federico y Ezequiel Ballestero, junto a Delfor Aronskin, todos oriundos de la localidad de Carlos Casares.

Según las primeras informaciones, el hecho se produjo en un contexto de tránsito en el que intervino más de un vehículo pesado.

Cómo se produjo el choque

De acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar por TN, el episodio se habría iniciado cuando un camión con acoplado perdió el control y se desplazó hacia la banquina.

Al intentar reincorporarse a la calzada, el transporte habría realizado una maniobra que provocó que el acoplado quedara parcialmente atravesado sobre la ruta.

Accidente en Ruta 5. Foto: Cadena 9.

En ese escenario, el vehículo en el que viajaban las víctimas intentó evitar el obstáculo, lo que derivó en una maniobra que lo llevó fuera de la calzada. Al retomar la ruta, terminó impactando de frente contra otro camión que circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia del accidente fatal, los cuatro ocupantes murieron en el lugar.

Operativo y tareas en la zona

Tras el siniestro, la circulación en la Ruta 5 fue interrumpida en ambos sentidos mientras trabajaban en el lugar equipos de emergencia, bomberos y personal policial.

Las tareas incluyeron peritajes, asistencia en la zona y la organización del tránsito, en un operativo que se extendió durante varias horas.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de Mercedes, que investiga las circunstancias que derivaron en el accidente fatal.

Por el momento, la principal hipótesis apunta a la pérdida de control del primer camión y a la maniobra posterior que terminó desencadenando el choque.