Volcó un camión en Ruta 11, desparramó su carga y el tránsito estuvo interrumpido

REDACCIÓN ELONCE
Un camión con acoplado volcó en la tarde de este jueves en el kilómetro 55 de la Ruta Provincial 11. Elonce pudo saber que el conductor no sufrió lesiones y que el tránsito permaneció interrumpido hasta completar las tareas de limpieza y seguridad vial.
Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este jueves sobre la Ruta 11, cuando un camión con acoplado volcó a la altura del kilómetro 55 y bloqueó completamente la calzada, sin que se registraran personas lesionadas. El siniestro ocurrió en el departamento Diamante y demandó un amplio operativo de asistencia, control y seguridad vial.
Según se informó desde la Jefatura Departamental Diamante, personal policial de las comisarías de Costa Grande y Las Cuevas se encontraba realizando un operativo de control en el corredor de la Ruta Provincial 11, cuando fue alertado sobre el vuelco del vehículo pesado. De inmediato, los efectivos se dirigieron al lugar para brindar asistencia.
Al arribar, constataron que se trataba de un camión marca Volvo con acoplado, que había quedado volcado sobre la traza, obstruyendo la circulación en su totalidad. Además, la carga de granos de maíz que transportaba se encontraba esparcida sobre la cinta asfáltica, lo que incrementó el riesgo para quienes transitaban por la zona.
De acuerdo a los primeros indicios recabados en el lugar, el camión se desplazaba en sentido sur-norte y era conducido por un hombre mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Diamante. El conductor no presentó lesiones, aunque se presumió que habría perdido el control del rodado, lo que derivó en el vuelco.
En el operativo trabajaron de manera conjunta los Bomberos Voluntarios de Paraná y los Bomberos Voluntarios de Diamante, quienes realizaron las tareas de prevención y limpieza del sector. También intervino personal de la Dirección General de Seguridad Vial y efectivos de la Policía Caminera de Entre Ríos, que se encargaron de señalizar el área y mantener interrumpido el tránsito para evitar nuevos incidentes.
Una vez finalizadas las labores de remoción del camión y de la carga derramada, se procedió a la reapertura del tránsito y la normal circulación quedó restablecida, indicaron fuentes policiales.