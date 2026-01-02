Visitantes aprovechan el balneario municipal: "Paraná está para disfrutar”, asegura una vecina

En diálogo con Elonce, visitantes indicaron que la playa está acondicionada, con boyas y servicios. Vendedores ambulantes aseguran que hay menos visitantes que el jueves 1ro de enero.
En una jornada marcada por un leve descenso de temperaturas, pero con 32.8 grados de temperatura máxima, los paranaenses disfrutan del balneario municipal. “La playa está muy linda, acondicionada con las boyas, está muy lindo. Paraná está para disfrutar”, aseguró una vecina que aprovecha el espacio para leer.
Si bien un heladero ambulante que trabaja en el lugar aseguró que este viernes hay poca afluencia de visitantes, indicó que este jueves 1ro de enero la playa “estuvo llena”. Sobre los helados, indicó que los palitos de helados de agua están $2000 y los bombones $3000.
Por otro lado, Federico, paranaense que vive en España hace tiempo, volvió a su ciudad natal después de un año y disfruta de las playas de la capital entrerriana. “Acá se está muy bien”, indicó en diálogo con Elonce.
“Extrañaba, sobre todo a mi amigo”, señaló el joven.
Por otro lado, Fabiana, una vecina de Paraná, disfruta las playas para dedicarse a la lectura. “Vengo a caminar y durante las vacaciones vengo a la playa”, señaló.
Habilitaron el servicio de reposeras y sombrillas gratuitas en el balneario Thompson
Desde este viernes quedó oficialmente habilitado el servicio gratuito de reposeras y sombrillas en el Balneario Thompson, una iniciativa destinada a paranaenses y turistas que visitan la ciudad.
La medida forma parte de un convenio entre el Ente Mixto de Turismo (EMPATUR) y la Municipalidad de Paraná. Se busca fortalecer los servicios públicos en la zona de playa durante la temporada de verano.
El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirchsfeld, explicó a Elonce que detalles sobre el funcionamiento, los requisitos y la capacidad disponible.
Destacó que el sistema funciona “por orden de llegada, con un sector delimitado y bajo la supervisión de personal municipal y guardavidas”.
En ese sentido, aclaró que “a través del DNI, que es el requisito que nosotros solicitamos, pueden acercarse al puesto municipal, donde hay personal nuestro abocado a esta tarea, y reservar sombrilla y reposera”.
El servicio funcionará de 8 a 20 horas. “Se hace entrega de dos reposeras y una sombrilla por persona mayor de 18 años. Al momento de retirarse, la persona debe acercar la sombrilla y las reposeras y se le devuelve el DNI”, comentó.